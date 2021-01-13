В Черкасской области 28-летнего отца заподозрили в убийстве 4-месячного сына

В полиции отметили, что ранее мужчина уже бил ребенка.

28-летний житель села Летечевка Монастирищенского района Черкасской области, пытаясь успокоить расплакавшегося четырехмесячного сына, изо всех сил бросил его в кроватку, из-за чего малыш ударился головой о спинку и умер от полученной травмы, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Трагедия произошла 9 января. Первыми в полицию о смерти младенца от телесных повреждений сообщили врачи. Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали отца мальчика, который сознался в содеянном.

Позже выяснилось, что мужчина недолюбливал ребенка и были случаи, когда он его бил.

Фото: Нацполиция

Сейчас отец погибшего задержан и арестован, ему сообщено о подозрении. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Если суд докажет вину подозреваемого, ему грозит тюремное заключение на срок от пяти до семи лет.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в американском штате Индиана казнили заключенную Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной и похищение ее ребенка. Это первая федеральная казнь женщины с 1953 года.