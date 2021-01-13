Минобразования утвердило новый формат диплома бакалавра и магистра - что поменяется

Изменения коснутся выпускников бакалавриата и магистратуры, а также дипломов докторов философии, искусств и наук.

Согласно указу министра образования Сергея Шкарлета изменения начнут действовать, начиная с нынешнего года. Новый указ отменяет действие предыдущего документа, за 2015 год — сообщают на сайте Минобразования.

Изменения коснутся и приложений к диплому, они теперь будут выполнены по европейскому образцу.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра и магистра, которые будут выдаваться иностранцам или лицам без гражданства, станут дополнительно указывать год поступления в ВУЗ и его полное название на момент поступления.

В дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень. Это изменение коснется всех выпускников.

В дипломах нового формата также должна присутствовать следующая информация:

Наименование документа о высшем образовании

Наименование заведения высшего или предвысшего образования, которое выдает документ, либо наименование территориального подразделения ВУЗа

Серия и регистрационный номер диплома, который присваивается во время проведения госрегистрации

Имя и фамилия выпускника, которому присваивают звание

Год окончания обучения

Название образовательной программы, квалификация, специальность или специализация, а также профессиональнуя квалификация (если присваивается)

Наименование органа, который аккредитовал образовательную программу

Наименование должности, подпись с печатью и имя с фамилией руководителя ВУЗа.

Напомним, в Минобразования назвали дату проведения пробного ВНО.