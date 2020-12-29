В Минобразования рассказали о дате регистрации на пробное ВНО

Из-за COVID-19 в 2021 году каждый абитуриент сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО.

Минобразования сообщило, что регистрация для участия в пробном ВНО-2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Из-за COVID-19 в 2021 году каждый абитуриент сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля.

Результаты пробного ВНО будут обнародованы на информационных страницах участников тестирования 16 апреля. Стоимость пробного ВНО будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

Напомним, Министерство образования предложило сделать ВНО по дополнительным предметам платным. Кроме того, результаты государственной итоговой выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут определяться без учета рейтинговой оценки.

Недавно Европейский Союз во очередной раз предостерег украинское правительство от пересмотра структуры Министерства образования и науки, поскольку такой шаг обнулит проведенные ранее реформы.