В Киеве собирают подписи за ликвидацию “Муниципальной варты”

По мнению автора петиции, создание такой организации не предусмотренно Конституцией Украины.

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция, призывающая запретить деятельность "Муниципальной варты" и "Муниципальной охраны".

Автор петиции пишет, что создание таких организаций не предусмотрено Конституцией Украины, а их деятельность не регулируется ни одним законом. Кроме того, по мнению автора, указанные организации — экстремистские.

Кроме ввеления запрета, предлагается расследовать действия этих организаций и судьбу денег, потраченных на них.

Петиция, размещенная на сайте 10 декабря прошлого года, набрала чуть более полутора тысяч подписей при необходимых для рассмотрения десяти тысячах.

Ранее сообщалось, что в патрулировании столицы в составе коммунальной "Муниципальной варты", созданной при содействии мэра Киева Виталия Кличко, принимают участие члены радикальной правой группировки С14.

Сообщалось, в частности, что координатор С14 Сергей Мазур в составе "Варты" следил за правопорядком во время митинга на Софийской площади в декабре 2018 года.

"Муниципальная варта" была образована в 2015 году, через два года мэр столицы Виталий Кличко вручил удостоверения первым 36 членам организации, которые в тот же день принесли присягу, заявив, что "Варта" – это "первый шаг к появлению муниципальной полиции в Киеве".

Позже Виталий Кличко презентовал форму муниципальной охраны Киева на Ukrainian Fashion Week.

При этом глава полиции Киева Юрий Зозуля назвал участников С-14 "людьми, исповедующими расовую ненависть" и заявил, что правоохранители не могут с ними работать. "Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности – защита прав человека", — пояснил Зозуля.

Члены С14 известны, в частности, тем, что сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

В 2017 году организацию внесли в список Международной организации по определению и анализу терроризма (TRAC).