Зеленский отправил в Косово новую партию украинских миротворцев, состоящую из двух солдат

По словам президента, решение было принято в целях "поддержания международного мира" и отвечает национальным интересам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 января подписал указ о направлении подкрепления украинским военным в Сербию для участия в миссии Организации Объединенных Наций.

"Постановляю направить в Республику Сербия для участия Украины в Миссии ООН по делам временной администрации в Косово национальный персонал из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 2 человек", – сообщается в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Как отмечается в президентском указе: "Участие национального персонала из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины в Миссии ООН будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства".

Согласно документу, такое решение "было принято на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

В частности, на отправку украинского контингента в Косово Зеленский пошел, "подтверждая обязательства Украины как государства – члена Организации Объединенных Наций, учитывая Резолюцию Совета Безопасности ООН №1244 от 10 июня 1999 года".

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", – отмечается в документе с подписью главы государства.

Отметим, что это уже не первая отправка украинских миротворцев-контрактников в указанный регион. Так, 14 декабря в аэропорт города Приштина, подконтрольный Республике Косово, прилетел очередной самолет с новой ротацией украинских военных.