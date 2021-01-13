Из Украины пытались вывезти в Восточную Азию янтарь на миллион

Незаконный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского.

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальный сбыт оптовых партий янтаря в страны Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Противоправный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского. В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей из северных областей Украины.

"После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам. По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен", — сообщили правоохранители.

Во время следственных действий изъято более 55 килограммов крупных фракций янтаря, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до миллиона гривен.

Нелегальный янтарь направлен для проведения экспертиз.

[ + – ]

Напомним, с 12 января на территории северных районов Ровенской области полиция начала рейды для прекращения незаконной добычи янтаря. Для их проведения привлечены бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ровенской области, и военнослужащие Нацгвардии.