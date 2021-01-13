Разделы
Материалы
Украина

Из Украины пытались вывезти в Восточную Азию янтарь на миллион

25
янтарь, сбыт, копатели, житомирская область, сбу
Фото: СБУ

Незаконный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского.

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальный сбыт оптовых партий янтаря в страны Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Противоправный бизнес организовали двое жителей Новограда-Волынского. В течение нескольких лет дельцы скупали "солнечный камень" у нелегальных копателей из северных областей Украины.

янтарь, сбыт, копатели, житомирская область, сбу

"После сортировки и расфасовки злоумышленники при посредничестве фигурантов ранее открытых уголовных производств переправляли нелегальный товар транзитом через третьи страны иностранным заказчикам. По оперативным данным, ежемесячно они сбывали янтаря почти на 2 миллиона гривен", — сообщили правоохранители.

Во время следственных действий изъято более 55 килограммов крупных фракций янтаря, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет до миллиона гривен.

янтарь, сбыт, копатели, житомирская область, сбу

Нелегальный янтарь направлен для проведения экспертиз.

Напомним, с 12 января на территории северных районов Ровенской области полиция начала рейды для прекращения незаконной добычи янтаря. Для их проведения привлечены бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ровенской области, и военнослужащие Нацгвардии.