"Всплывет сам", - мэр Ивано-Франковска о пропавшем в озере мужчине (видео)

Поиски возможного утопленника длятся с вечера 9 января.

Во время собрания в зале исполнительного комитета Ивано-Франковского горсовета мэр города Руслан Марцинкив решил поинтересоваться касательно поисков тела мужчины, который, вероятно, утонул в озере. Узнав, что мужчину до сих пор не нашли, городской голова пошутил, заявив, что тот, вероятно, "уже поплавал и пошел домой", после чего начал смеяться.

Спустя несколько секунд Марцинкив добавил:

"Да всплывет сам он", — сказал мэр Ивано-Франковска.

[ + – ] Марцинкив шутит о возможном утопленнике

Пользователи соцсетей не одобрили такой "юмор" городского головы. Среди комментариев можно найти много критичных высказываний в адрес этих шуток Марцинкива: "Так весело ему с чьего-то горя. Неадекватная реакция", "Капец! Деградация полная!", "Для рядового украинца такие выражения не допустимы, а для мэра — тем более", "Ой, интересно о своих детях шутил ли бы так", "Украинские чиновники не устают доказывать что могут упасть еще ниже, для них нет границ", "Эти люди сидят в кабинетах. А ума нет. Глупый смех".

В ГСЧС сообщили, что на территории городского озера с вечера 9 января длятся поиски. Спасатели обследовали более 6,6 тыс. кв.м. дна озера.

Отметим, ранее спасатели предупреждали, что в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. 15-16 числа в регионах Украины ожидают серьезного похолодания. Ночью отметки термометров опустятся до 12-18 градусов ниже нуля, местами – до 21 градуса мороза. Днем температура воздуха будет держаться на уровне 10-16 градусов ниже нуля. Холод продержится до 18 января.