В Киеве из-за обвала грунта погиб мужчина (видео)

Несмотря на усилия спасателей, мужчина скончался: он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Во вторник, 13 января, в Оболонском районе Киева произошел обвал грунта, под которым оказался человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Когда спасатели прибыли на место, они выяснили, что возле дома по адресу ул. Вышгородская, 44-А рабочие рыли тоннель для прокладки силового электрокабеля. В результате обвала грунта монтажника 1960 года рождения, выполнявшего работы, завалило песком.

Несмотря на то, что спасатели сразу приступили к деблокированию мужчины с помощью аварийно-спасательного инструмента, но спасти его не удалось – он получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело рабочего передали полиции.

[ + – ]

На видеозаписи, опубликованной спасателями, видно, что для извлечения человека пришлось проделать дыру в асфальте. Позже из недостроенного тоннеля достали неподвижное тело рабочего.

На месте работали две единицы техники и десять человек личного состава ГУ ГСЧС в Киеве.

Как сообщалось ранее, на Луганщине на шахте "Золоте" произошел обвал.