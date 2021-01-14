"Цель одна - держать в страхе". Степанов против спекуляций вокруг вакцинирования

Глава МОЗ Максим Степанов призвал политиков не манипулировать на теме вакцины в сложное время для страны.

Во время сегодняшнего брифинга был поднят ряд вопросов о закупке Украиной китайской вакцины Sinovac и сотрудничества министерства с другими международными партнерами.

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«Эти манипуляции, которыми занимаются некоторые политические деятели, цену которым мы все знаем, кроме болтовни больше ничего не могут. Цель одна — держать в страхе. Это не тот случай, когда можно манипулировать и спекулировать на здоровье граждан. Найдите другую тему для манипуляций» — подчеркнул министр.

Степанов еще раз подчеркнул, что Sinovac всего лишь первый производитель, с кем заключили договор. Украина не прекращает вести переговоры и с другими компаниями.

Необходимо отметить, что вакцина Sinovac входит в программу экстренной вакцинации китайских властей, в рамках которой прививку от коронавируса сделали уже более 10 млн раз.

В Минздраве заверяют, что при заключении договора с производителем вакцины заложили требования к эффективности.