В зоне отчуждения заметили табун редких краснокнижных животных (фото)

Кроме Чернобыльской зоны отчуждения, этих животные

Табун лошадей Пржевальского, внесенных в Красную книгу, сфотографировали в Чернобыльской зоне отчуждения, а соответствующие снимки авторства Станислава Гуменюка опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

На кадрах, сделанных среди заснеженных пейзажей, – около десяти лошадей, которые не особо обращают внимания на человека и привольно бегают по лесу.

"Снежный привет от Пржевальцев. Готовьте шубы, потому что идут морозы", – говорится в подписи к фото.

В комментариях к публикации сотрудники заповедника отметили, что животные не боятся сильных морозов, а вот обильный снег утрудняет им поиски пищи. В таком случае работники подкармливают лошадей.

В 1998-1999 году в зону завезли 31 лошадь Пржевальского — 3 жеребца из зоологического уголка Лозовского конезавода (май 1998) и 10 жеребцов и 18 кобыл из заповедника Аскания-Нова (с июля 1998 по октябрь 1999). В 2004 году было завезено еще 13 лошадей из городских зоопарков — 3 особи из киевского зоопарка и 10 особей из одесского зоопарка. Животных с зоопарков было выпущено без акклиматизации в результате чего они погибли, не дав потомства.

Согласно последней переписи, которую ученые провели в 2018 году, популяция зоны составляет около 150 лошадей (по состоянию на 2005 год их было примерно 75). Она разделена на 13 табунов, 6 групп жеребцов и несколько одиноких особей. В 2018 году в зоне были рождены около 22 жеребят. Ученые заметили изменения в поведении лошадей. Степные животные предпочитают проживание в лесных массивах, в том числе в Рыжем лесу и в разрушенных сооружениях. В заброшенных с 1986 года коровниках и скотных дворах они находят укрытие от холода, жары и дождей, а природа, нетронутая человеком, позволяет им добывать себе еду весь год.

Напомним, в начале декабря прошлого года в зоне отчуждения погибли две лошади Пржевальского. Неизвестные установили петли-ловушки из металлического троса, в которые попались жеребенок и взрослая особь и в них задохнулись.