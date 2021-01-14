Суд отменил указ Порошенко об увольнении замглавы Внешней разведки Сергея Семочко

В отношении главного разведчика Украины СБУ расследовала государственную измену, а кейс его назначения стал основой для ключевого дела против Петра Порошенко.

Кассационный админсуд, который входит в состав Верховного Суда Украины признал незаконным и отменил указ экс-президента Петра Порошенко об увольнении первого замдиректора Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Таким образом суд удовлетворил иск самого Семочко, который был подан еще весной 2019 года, спустя месяц после указа об его увольнении. Об этом сообщило издание "РБК-Украина", ссылаясь на комментарий из пресс-службы суда.

"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", – рассказали в суде.

Данное решение было принято коллегией судей Кассационного суда во главе с Ириной Васильевой в среду, 13 января, но в силу вступит только по истечении срока подачи апелляционной жалобы, то есть в течение 30-ти дней.

В своем иске Семочко утверждал, что указ Порошенко является незаконным, потому что во время своего увольнения он находился на больничном. "РБК" уточняет, что в удовлетворении остальных исковых требований господину Семочко было отказано.

Напомним, 12 апреля 2019 года Семочко был уволен с должности первого зампреда Службы внешней разведки, спустя пару месяцев после публикации журналистами материала о нем. В частности, программа "Наші гроші" выяснила, что Семочко владеет недвижимостью на общую сумму в более чем 200 миллионов гривен, а члены его семьи имеют гражданство РФ и время от времени посещают Крым.

В ответ на журналистское расследование Семочко подал в Голосеевский районный суд Киева иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против автора репортажа, ведущей "Грошей" Леси Ивановой.

Вскоре после выхода программы в эфир Служба безопасности Украины начала свое расследование, по части 1 статьи 111 – "Государственная измена", в рамках которого инициировала проверку изложенных фактов о Семочко. Однако в итоге – так и не обнаружила следов указанного преступления.

При этом выяснилось, что чиновник не проходил специальную проверку перед назначением на должность. И выявленный факт незаконно назначения Семочко на его должность имел уже куда более далеко идущие последствия. В частности, единственное уголовное дело, где Петр Порошенко проходит не как свидетель, а как подозреваемый – это дело о назначении Семочко.