В Днепре оправдали верхушку полиции, которую обвиняли в кураторстве "титушек" во время Майдана

По версии обвинения, руководство областной полиции разместила "титушек" в Днепропетровской ОГА и организовала им там бесплатное питание.

Кировский районный суд Днепра вынес оправдательный приговор бывшей верхушке областной полиции, которую обвиняли в организации групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного порядка в январе 2014 года. Приговор от 6 января опубликован на портале "Судебная власть".

На скамье подсудимых были бывший замначальника Днепропетровского городского управления милиции Украины Сергей Хуторный и бывший замначальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Сергей Третьяков.

В документе говорится, что 26 января 2014 года в Днепропетровске произошел конфликт между участниками мирного шествия в поддержку Евромайдана и "титушками". Последние, вооруженные палками и газовыми баллончиками, забаррикадировались во дворе и помещениях ОГА.

По версии прокурора, именно полицейская верхушка разместила "титушек" на территории обладминистрации и даже организовала им бесплатное питание в столовой.

В ходе силового противостояния между протестующими и "титушками" повреждения разной степени тяжести получили 28 человек.

После этого были допрошены до 30 человек, в числе которых – протестующие, полицейские, работники столовой и сотрудница СМИ.

По словам очевидцев, "титушки" находились во дворе обладминистрации, за забором. Правоохранители не давали протестующим к ним подойти.

"Лица, которые находились на территории, не могли туда попасть самостоятельно, без ведома, их проводили из автобусов и сопровождала милиция, все было организовано. 1-3 автобуса находились возле ул. Комсомольская", – говорится в показаниях одного из свидетелей.

Когда часть "титушек" решила оббежать забор и напасть на митингующих сзади, те повалили их на землю. Спустя какое-то время нападавшие сообщили, что они из Кривого Рога и в Днепре оказались случайно. После на переговоры вышел один из сотрудников обладминистрации.

Сторонники Евромайдана заявили, что готовы разойтись, если администрация выдаст "титушек" и выяснит, кто их привел. По словам очевидцев, чиновник ответил отказом, потому столкновения продолжились, и сотрудники полиции не реагировали на агрессивные действия "титушек".

Суд принял оправдательное решение, основываясь на том, что свидетели не подтвердили тот факт, что именно Хуторный и Третьяков руководили провокаторами.

Напомним, ранее президент Чехии сравнил события в Капитолии с Майданом.