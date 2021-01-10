Президент Чехии сравнил события в Капитолии с Майданом

Милош Земан обвинил Трампа в смертях из-за штурма Капитолия.

Президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки в американском Капитолии с Майданом. Об этом он сообщил в интервью местному изданию Blesk.

"В целом, я не люблю насильственные революции. Поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это просто дома", — сказал президент Чехии.

Земан заявил, что Трамп виновен в событиях, которые прошли в Капитолии.

"Дональд Трамп не признал поражение… но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", — говорит Земан.

Ранее Милош Земан призывал Украину и все мировое сообщество смириться с тем, что Россия аннексировала Крым.

Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.

На следующий день после штурма Капитолия, 7 января, главный демократ Сената Чак Шумер призвал к немедленному отстранению президента Дональда Трампа от занимаемой должности.