Минздрав расширил список препаратов программы "Доступные лекарства"

В перечень включили препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Министерство здравоохранения добавило новые позиции в перечень лекарственных средств в рамках программы "Доступные лекарства", сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам первого заместителя главы Минздрава Ирины Садовьяк, правительство внесло три препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

"Учитывая широкое распространение неинфекционных болезней, среди которых первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, Минздрав расширяет доступ пациентов к первичной и вторичной профилактике, а также лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На государственном уровне пациентам обеспечивается возмещение лекарственных средств по программе "Доступные лекарства", и к имеющимся 25 позициям, включенным в перечень, мы добавили еще 3 – "Варфарин" (антикоагулянт), "Нифедипин" (антигипертензивный препарат), "Ацетилсалициловая кислота"(антиагрегант)", – заявила на брифинге Садовьяк.

Программа "Доступные лекарства" была запущена в 2017 году и реализуется в соответствии с утвержденным перечнем лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний. Она предусматривает возмещение государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа.

В список лекарств, которые можно получить по программе, включены 264 лекарственных средства, 85 из которых можно получить бесплатно, а остальные — с незначительной доплатой.

Всемирная организация здравоохранения считает, что эта программа улучшила доступ украинцев к препаратам.

Напомним, Минздрав готовит к запуску централизованную закупку лекарств за средства госбюджета-2021. Для этого необходимо завершить разработку необходимых нормативных документов.