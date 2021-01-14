Минздрав готовит к запуску централизованную закупку лекарств за средства госбюджета-2021

Препараты для лечения детской онкологии две клиники будут закупать самостоятельно, но за деньги госбюджета.

Для начала в этом году закупок лекарств за бюджетные средства необходимо завершить разработку необходимых нормативных документов. Министерство здравоохранения сейчас работает над ними, сказала на брифинге заместитель министра Светлана Шаталова.

Уже утверждена номенклатура, определены направления по нозологиям (показаниям для применения лекарств).

Шесть программ планируется включить в тарифы, их профинансирует Национальная служба здоровья. Эти программы предусматривают закупку лекарственных средств по таким направлениям: "гемолитическая болезнь новорожденных", "дыхательные расстройства новорожденных", "кровотечения", "перитонеальный и детский диализ" и "лекарства для сердечно-сосудистых заболеваний", пояснила Шаталова.

Решено передать реагенты по программе детской онкологии для индивидуальных закупок. Средства для таких закупок получат центр "Охматдет" и отделение онкогематологии Национального института рака.

Расширен перечень направлений закупок для госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Оно теперь будет осуществлять закупки для заместительной поддерживающей терапии и орфанных метаболических заболеваний, а также иммунобиологических препаратов от болезней, которые сопровождаются высоким уровнем летальности, муковисцидоза, первичных иммунодефицитов, лекарства для лечения туберкулеза и ювенильного ревматоидного артрита.

Также в закупки 2021 года включили 3D-терапию для лечения гепатита С. Она довольно дорогая (поэтому ее раньше и не закупали за средства бюджета), но для тяжелых больных ей нет альтернативы.

Шаталова также сообщила, что изучается возможность закупки препаратов для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Поясним, что препараты эти крайне дорогие. В СМИ пишут, что ребенка, больного СМА, можно вылечить одним уколом, но цена этого укола 2,1 млн долларов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отреагировала на выделение Кабинетом министров 125 млн грн на закупку лекарств "Тоцилизумаб" и "Иммуноглобулин человека нормальный" для лечения коронавируса. Глава регионального Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге в письме министру здравоохранения Украины Максиму Степанову выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу решения украинского правительства потратить такие большие средства на покупку препаратов с низким доказанным влиянием либо же полным его отсутствием на снижение смертности пациентов со средне-тяжелым протеканием болезни.

Степанов ответил, что эти лекарственные средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Он составляется "ведущими специалистами нашей страны, лучшими специалистами, которые каждый день с утра и до вечера лечат украинцев, больных COVID-19, спасают их жизни".