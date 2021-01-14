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Минимальную цену игристого вина повысили почти на 18%: поддерживают отечественного производителя

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Повышение цены на 20 гривен должно помочь украинским производителям стать конкурентоспособными

Кабинет министров повысил на 20 гривен минимальную розничную стоимость бутылки игристого вина, произведенного в Украине, с 89 до 109 гривен. Решение принято на заседании правительства 13 января 2021 года.

Изменение цены коснется также вин газированных, сброженных напитков и вин ароматизированных, произведенных в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, сделано это было с целью "имплементации дорожной карты по развитию виноградарства и виноделия, поддержки национальных производителей, борьбы с фальсификатом и повышения качества продукции".

 В ведомстве считают, что на сегодняшний день на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами. Логика министерства состоит в том, что сегодня напитки на основе вина (сам по себе напиток – более низкого качества, чем игристое вино) продается по такой же цене, как игристое вино (цена которого ощутимо выше). Потому украинские производители качественных игристых вин находятся в неконкурентной ситуации, а украинские потребители – введены в заблуждение, так как покупают некачественные импортированные напитки на основе вина вместо отечественных игристых вин.

 "Сейчас очень важно защитить внутренний рынок вин от внешней экспансии и обеспечить потребителя качественным украинским продуктами виноделия. В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный, продукт", – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Как сообщалось ранее, в 2021 году стоимость сигарет возрастет из-за повышения акцизов на табачную продукцию.