Видеокамеры, новые переходы и освещение. В КГГА работают над проектом капремонта Крещатика

На главной улице столицы планируют установить видеокамеры, новые наземные переходы и обновить освещение на улице.

Улица получит отремонтированные коммуникации дождевой канализации, коммуникационного коллектора, а также дорожное покрытие на дорогах и тротуарах, — сообщает заместитель КГГА Александр Густелев.

"На сегодняшний день разрабатывается проектная документация капитального ремонта Крещатика. Учитывая сложность и значимость объекта, проектные работы ведутся параллельно в два этапа – проектная и рабочая документация", — сообщил Густелев.

По его словам, помимо основных коммуникаций на улице поменяют освещение, озеленение и установят новую систему орошения. В планах также установить камеры видеонаблюдения вдоль улицы.

Другой важный аспект – велосипедная инфраструктура, по его словам, одного видения ни у властей, ни у активистов велодвижения пока нет. Рассматривается два варианта: установка велодорожки на тротуаре, на проезжей части.

Начало работ во многом зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Возможно, больше средств понадобится для медицинской сферы, и тогда начало ремонтных работ могут перенести. Поэтому пока нет четких дат.

Напомним, по планам властей, в 2021 году должны отремонтировать и построить 6,8 тысячи километров дорог.