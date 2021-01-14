"Теперь уже точно с Новым годом", - Зеленский обрадовался снегу в Киеве

Президент опубликовал фотографию из окна своей администрации, отметив, что "наконец-то пришла зима".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram фотографию заснеженного Киева, в подписи к которой поздравил украинцев с Новым годом. Снимок был сделан из окна администрации главы государства.

"Банковая. Наконец-то зима. 14 января. Вот теперь уже точно — с Новым годом!", — написал Зеленский.

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За первый час с момента публикации пост президента собрал более 140 тысяч "лайков".

В комментариях некоторые пользователи соцсети радовались снегу вместе с президентом, а некоторые начали писать об актуальных проблемах в стране: росте цен на продукты, повышении тарифов на газ и другие коммунальные услуги, низких зарплатах, кризисной ситуации с коронавирусом и т.д.

Отметим, 14 января в Украине празднуют "старый Новый год". Это явление возникло в начале ХХ века, после того как 26 января 1918 года в РСФСР декретом Совнаркома в стране было введено новое летосчисление и после 31 января 1918 года сразу наступило… 14 февраля. А 1-е января по старому стилю (юлианскому календарю) соответствует 14 января по новому стилю (по григорианскому календарю).

Фокус детально рассказывал об этом празднике и о его традициях.