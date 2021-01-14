Решение ЕСПЧ по сути дела Украины против России будет через 5-10 лет, – замминистра юстиции

Через 2-3 года будет проведено заседание, где будут рассматривать показания, говорит Иван Лищина.

Решение Европейского суда по правам человека по иску против России Украина сможет получить примерно через 5-10 лет, сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, сообщает Цензор.net.

"Это будет долгий процесс. В грузинском деле о приемлемости было решение в 2015 году, а решение по существу только сейчас… шесть-семь лет. Поэтому, я думаю, горизонт у нас более или менее такой же: где-то за 5-10 лет с сегодняшнего дня будет решение по существу", — сказал он.

По его словам, рассмотрение по существу сразу начинается после решения о приемлемости. ЕСПЧ установит график обмена позициями и доказательствами.

"Я думаю, что через 2-3 года будет проведено заседание, где будут рассматривать показания. Это достаточно долгий процесс. Но мы получили результат предыдущего. Мы обращались с этим заявлением с целью: а) доказать оккупацию Российской Федерации в Крыму до проведения референдума, б) доказать систематические нарушения прав человека в процессе захвата Крыма. Пункт "а" мы уже выполнили", — говорит Лищина.

Напомним, что Украина подала целый ряд исков против РФ за агрессию и оккупацию Крыма. В ЕСПЧ также подали иск за задержание украинских моряков в Керченском проливе. 14 января суд признал сведения, которые предоставила Украина, убедительными.