Нацрада проверит телеканал NewsOne из-за высказываний гостя

Слова Вячеслава Пиховшека имеют признаки нарушения сразу двух законов, говорят в Нацсовете.

Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил внеплановую проверку каналу NewsOne по факту возможного разжигания вражды одним из гостей студии Вячеславом Пиховшеком.

Как сказано на сайте регулятора, инцидент произошел в понедельник, 4 января, во время трансляции передачи "Эпицентр украинской политики".

На ней Пиховшек заявил о необходимости защиты русскоязычного населения, что имеет признаки нарушения сразу двух законов – "О телевидении и радиовещании", а также "Об информации".

Как отмечает регулятор, высказывания имеют "признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни".

При этом ни ведущая программы Диана Панченко, ни другие работники телеканала никак не отреагировали на высказывания гостя, а представители NewsOne не выразили обеспокоенности и не извинились за инцидент.

Теперь телеканал ждет внеплановая проверка в период с 8 по 19 февраля, в ходе которой обратят внимание на соблюдение законодательных норм, а также пропаганду превосходства или неполноценности лиц по признакам религиозных убеждений, идеологии, принадлежности к той или иной нации или расы, физического или имущественного положения, социального происхождения.

Также в Нацсовете хотят обратиться в Комиссию по журналистской этике и к Уполномоченному по защите государственного языка, чтобы те предоставили свои выводы по данному случаю.

Напомним, телеканалу "Прямой" Нацсовет по вопросам телерадиовещания вынес предупреждение из-за реплик телеведущего Сергея Пояркова в адрес президента Украины Владимира Зеленского.