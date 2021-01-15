В "ДНР" заявили о планах Пушилина бежать в РФ вместе с главой "МИД" (фото)

В распоряжение бывшего "депутата" попала переписка главаря боевиков и личные фото.

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин намерен выехать из "республики" в Россию вместе с "министром МИД ДНР" Натальей Никоноровой. Об этом сообщает издание "Диалог.ua" со ссылкой на пост в Фейсбуке члена "общественной палаты ДНР" Екатерины Мартьяновой.

Последняя сообщила, что владеет достоверной информацией о планах главаря "ДНР" и его якобы пассии.

"Тому подтверждение фото, которые были скачаны с личного ноутбука Дениса Пушилина человеком из его близкого окружения. На фото видно, что Никанорова не только деловой партнер Пушилина, а его давняя любовница. Также человеку удалось перечитать их любовную переписку, в которой оговаривался выезд в РФ в случае начала назревающего народного восстания в Республике", – говорится в публикации.

По словам автора, жители Донбасса на себе почувствовали, что "ДНР" – "искусственно созданная тоталитарная государственная структура, которой правит тиран, а обычные люди – это батраки, которых всегда держат полуголодными и заставляют работать за копейки до седьмого пота".

"Зарплаты не выплачиваются месяцами заводы вырезают и вывозят в РФ, людей преследуют, в органах власти, больницах, школах везде поборы. Мы однозначно хотели не такую Республику", – негодует Мартьянова.

Со ссылкой на "сотрудников МГБ", она также сообщила, что решение закрыть КПВВ было личным распоряжением Пушилина. И сделал он это не для защиты граждан от коронавируса, а чтобы старики не могли поехать в Украину за пенсией. Мол, таким образом он хочет омолодить республику и заморить голодом и болезнями пенсионеров.

Мартьянова подчеркнула, что она "не имеет отношения к ОПГ Пушилина и всем преступлениям которые совершаются против народа Донбасса"», а также заявила, что главарь "ДНР" и "министр МИД ДНР" должны понести "должное наказание за преступления против народа Донбасса".

Буквально на следующий день Фейсбук заблокировал страницу Мартьяновой, однако скрин ее поста сохранили журналисты издания.

Отметим, что ранее в СМИ уже была информация о том, что Пушилин, у которого есть паспорт РФ, готовит запасной аэродром в России. Так, сообщалось, что он и Никонорова получили регистрацию "по месту пребывания" в Ленинградской области по одному общему адресу. Об этом свидетельствуют фотокопии документов, размещенные на сайте rosinform.press. Это пятиэтажка в центре посёлка Первомайского в Первомайском сельском поселении, который находится примерно посередине между Санкт-Петербургом и Выборгом и в полутора часов езды от финской границы.

Также по указанному адресу зарегистрирован автомобиль Mercedes Bens С 300 4-matic, принадлежащий Никоноровой Наталье Юрьевне.

Воевавший на Донбассе российский наемник Александр Жучковский также поделился наблюдением, что верхушка "ДНР" не собирается жить в "республике".

"Главная проблема системы в том, что местные политики и их семьи не связывают с "республикой" своё будущее. Дело отнюдь не в войне, а в том, что политическое, а иногда даже физическое выживание для этих людей обусловлено только нахождением в системе. Выход из системы автоматически означает выход из "республики". Все сколько-нибудь видные функционеры сразу же покидали "республику", как только теряли власть и ресурсы. Точно также покидают "ДНР" семьи погибших политиков и военачальников", – цитирует боевика издание "Остров".

Напомним, 28 августа прошлого года, после серии нарушений перемирия, главарь "ДНР" Денис Пушилин пригрозил "уничтожением позиций ВСУ" возле населенного пункта Шумы. Украинские военные в свою очередь показали, как ждут его.