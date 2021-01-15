Умер юрист из окружения Зеленского, который консультировал "Квартал-95"

Сергею Нижнему был 41 год, он умер после продолжительной болезни.

Украинский юрист Сергей Нижний, который входил в окружение президента Украины Владимира Зеленского, умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на близких мужчины.

Смерть Нижнего наступила в результате тяжелой болезни. У него остались жена и трое детей.

В 2007 году на выборах в Верховную Раду Нижний баллотировался по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", однако не прошел. Работал помощником народного депутата от фракции "НУНС" Николая Катеринчука.

Адвокатскую лицензию Нижний получил в 2009-м. А в 2016-м стал одни из основателей юридической копании HillMont Partners и специализировался там на сопровождении коммерческих инвестиционных и трансграничных споров. В пресс-службе компании его называют одним из сильнейших судебных юристов в стране "в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".

Нижний консультировал студию "Квартал-95", художественным руководителем которой до избрания на должность президента был Владимир Зеленский.

Издание Bihus.info называло Нижнего лидером одной из групп влияния в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил 4,5 миллиона роялти от "Квартала" под Новый год.