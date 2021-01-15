Кабмин установит стабильный годовой тариф на газ для населения – Шмыгаль

Тарифное новшество собираются внедрить для смягчения колебаний на рынке газа.

В целях борьбы с газовыми монополистами на местах, правительство Украины планирует ввести для конечных потребителей фиксированную цену на газ, с пересмотром не чаще, чем раз в год.

"Государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", – сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина уточнил, что аналогичный принцип действует в большинстве стран ЕС – там потребители могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц. Закрепленная на одном уровне цена энергоносителя в Украине будет называться "годовой газовый продукт".

Шмыгаль напомнил, что в 2020 году в стране заработал рынок газа и теперь "именно биржа регулирует цены". При этом, на рынке, по словам главы правительства, наблюдаются злоупотребления. В связи с этим Кабмин и решил ограничить предельную цену на газ: "Чтобы отдельные компании, которые имеют монопольное положение в области, не завышали цену и не совершали манипуляций с ценами в платежках".

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше, чем 6,99 гривен за кубометр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру", – конкретизировал чиновник. По его словам, эта цена будет действовать "на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля".

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"Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", – добавил премьер.

По словам Шмыгаля, правительство поручило Антимонопольному комитету и профильным министерствам проверить факты возможного злоупотребления на рынке газа и принять соответствующие меры. Таким образом, если верить чиновнику, в ближайшее время АМКУ "проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию".

Кроме того, отметил премьер, Кабмин совместно с тарифным комитетом Верховной Рады работает над законодательным урегулированием вопроса по тарифу на распределение газа, поскольку тот устанавливается местными снабженческими компаниями и утверждается НКРЕКП.

"Мы хотим, чтобы тариф на распределение был справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы и законодатели в парламенте готовы такую ​​инициативу поддержать", – подчеркнул Шмыгаль.

На этом же утреннем эфире, в пятницу, 15 января премьер-министр сообщил, что Украина может отказаться от закупки китайской вакцины от коронавируса компании "Sinovac", если та не будет соответствовать международным правилам регистрации.