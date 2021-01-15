Кабмин установит стабильный годовой тариф на газ для населения – Шмыгаль
Тарифное новшество собираются внедрить для смягчения колебаний на рынке газа.
В целях борьбы с газовыми монополистами на местах, правительство Украины планирует ввести для конечных потребителей фиксированную цену на газ, с пересмотром не чаще, чем раз в год.
"Государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", – сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава Кабмина уточнил, что аналогичный принцип действует в большинстве стран ЕС – там потребители могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц. Закрепленная на одном уровне цена энергоносителя в Украине будет называться "годовой газовый продукт".
Шмыгаль напомнил, что в 2020 году в стране заработал рынок газа и теперь "именно биржа регулирует цены". При этом, на рынке, по словам главы правительства, наблюдаются злоупотребления. В связи с этим Кабмин и решил ограничить предельную цену на газ: "Чтобы отдельные компании, которые имеют монопольное положение в области, не завышали цену и не совершали манипуляций с ценами в платежках".
"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше, чем 6,99 гривен за кубометр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру", – конкретизировал чиновник. По его словам, эта цена будет действовать "на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля".
"Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", – добавил премьер.
По словам Шмыгаля, правительство поручило Антимонопольному комитету и профильным министерствам проверить факты возможного злоупотребления на рынке газа и принять соответствующие меры. Таким образом, если верить чиновнику, в ближайшее время АМКУ "проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию".
Кроме того, отметил премьер, Кабмин совместно с тарифным комитетом Верховной Рады работает над законодательным урегулированием вопроса по тарифу на распределение газа, поскольку тот устанавливается местными снабженческими компаниями и утверждается НКРЕКП.
"Мы хотим, чтобы тариф на распределение был справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы и законодатели в парламенте готовы такую инициативу поддержать", – подчеркнул Шмыгаль.
На этом же утреннем эфире, в пятницу, 15 января премьер-министр сообщил, что Украина может отказаться от закупки китайской вакцины от коронавируса компании "Sinovac", если та не будет соответствовать международным правилам регистрации.