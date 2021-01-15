Самая добрая акция. Как 150 тыс. клиентов ПриватБанка подарили новогоднее чудо тяжелобольным детям

В рамках акции "Обыкновенное чудо" от благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!" и Mastercard собрали 10 млн грн. Эти средства направили на подарки для маленьких пациентов областных больниц и помощь отделениям, где лечатся дети

Утром 1 января 2021 года случилось обыкновенное чудо — детские областные больницы всех регионов Украины одновременно посетили сказочные персонажи. Седобородый Санта с мешком подарков в компании озорного эльфа в смешном зеленом колпаке наведались в каждую больничную палату и поздравили маленьких тяжелобольных пациентов, которые вынуждены встречать Новый Год в больничных стенах.

Это стало возможным благодаря традиционной акции "Обыкновенное чудо" благотворительного фонда ПриватБанка "Помогать просто!" в партнерстве с компанией Mastercard.

Математика чудес

Акция "Обыкновенное чудо" стартовала 1 ноября и завершилась 31 декабря 2020 года. В ней могли принять добровольное участие все клиенты ПриватБанка — владельцы любой гривневой карты, выпущенной финучреждением.

Для участия в акции нужно было зарегистрироваться на сайте https://promos.privatbank.ua/ по своему финансовогму номеру телефона и как обычно рассчитываться картой. Оплачивая товары и услуги, в том числе при помощи смартфонов и гаджетов, все участники отдельной транзакцией автоматически перечисляли в фонд акции по одной гривне с операции. К каждой такой гривне ПриватБанк и Mastercard добавили еще по 1 гривне. Благодаря этому пожертвованная

Акция "Обыкновенное чудо" проводится уже четвертый год подряд. За это время она особенно полюбилась благотворителям и стала для них доброй новогодней традицией.

Ведь с каждым годом растет как число участников акции, так и объемы собранной помощи. Так, в 2020 году в акции "Обыкновенное чудо" приняло участие около 150 тыс. клиентов ПриватБанка, а сумма средств, собранных для тяжелобольных детей превысила 10 млн. грн.

В 2019 году в акции поучаствовало почти 100 тыс. держателей карточек, а объем помощи составил 5,4 млн грн. В 2018-ом в рамках аналогичной инициативы собрали 3,6 млн грн.

По доброй традиции фонда ПриватБанка "Помогать просто!" все участники акции получают отчет об использовании средств, а также ссылки на эмоциональные и трогательные фото и видео поздравлений.

Бесценный результат

В канун новогодних праздников каждый независимо от возраста нуждается в тепле родного дома, общении с друзьями и близкими, радостных эмоциях, беззаботном веселье и приятных сюрпризах. Пребывание в больнице в такие дни для любого человека становится тягостным испытанием. Особенно страдают дети, которые с нетерпением ждут новогодних чудес и подарков от сказочного Санты.

"Новогодние и рождественские праздники всегда ассоциируются у нас со счастливым детством. Запах мандаринов, елочка, подарки и празднование с семьей. Но есть дети, для которых Новый год проходит со шприцами, капельницами и дежурной медицинской сестрой вместо Санта-Клауса. Это тяжелобольные дети, которые встречают Новый Год в стенах больниц. Именно для таких детей ПриватБанк вместе с Mastercard учредили акцию "Обыкновенное чудо", — говорит Анна Павлова, директор благотворительного фонда "Помогать просто!".

Как правило, врачи перед праздниками стараются выписать или хотя бы на несколько дней отпустить домой пациентов, состояние которых позволяет сделать короткий перерыв в лечении. В больничных стенах остаются только те, кому жизненно необходимо непрерывное наблюдение и лечение. Зачастую, это дети, перенесшие экстренные хирургические вмешательства, страдающие от тяжелых хронических или онкологических болезней и др.

В предновогодние дни в детских больницах стараются создать праздничную атмосферу — наряжают елочки, украшают помещения общего пользования и палаты. Но, блестящая мишура здесь соседствует со штативами для капельниц…

Но утром 1 января в этих стенах происходит "обыкновенное чудо", участниками которого становятся аниматоры в сказочных костюмах, маленькие пациенты, их родители и дежурный медперсонал. Санта-Клаус достает из большого мешка и вручает детям яркие игрушки, приобретенные за средства, собранные в рамках акции "Обыкновенное чудо". Причем, в 2020 году впервые подарки получили не только пациенты — от грудничков до подростков, но и медработники, которые вместе со своими подопечными провели праздничный день в больничных стенах.

Как известно, положительные эмоции, зачастую, служат лучшим лекарством и повышают шансы на выздоровление даже в наиболее тяжелых случаях. Поэтому волонтерская помощь в детских больницах во многом направлена на улучшение эмоционального состояния пациентов. То есть, улыбки больных детей, которые получили подарок от Санта-Клауса, нельзя недооценивать.

История с продолжением

Новогодние праздники заканчиваются. Однако помощь, которую фонд ПриватБанка "Помогать просто!" оказывает тяжелобольным детям не прекращается. И через некоторое время после новогодних поздравлений в те же самые больницы направится уже не Санта-Клаус с мешком подарков, а благотворительная помощь. Ведь на средства, собранные в рамках акции "Обыкновенное чудо" приобретаются не только подарки, но и медикаменты и медицинское оборудование в котором нуждается каждая из больниц.

В целом же помощь тяжелобольным детям выступает одним из главных направлений деятельности фонда "Помогать просто!" с августа 2015 года. С этого времени на соответствующую программу собрали более 97 млн грн. Эти средства фонд направляет на приобретение дорогостоящего оборудования для больниц, закупку медикаментов, в том числе и для химиотерапии онкобольных детей, оплату операций по устранению пороков сердца и т.д.

Пожертвовать средства на помощь тяжелобольным детям можно не только в рамках новогодней акции. На странице фонда https://blago.privatbank.ua/ в режиме 24/7 можно совершить онлайн-платеж, воспользовавшись простой формой. Отчет о поступивших и израсходованных средствах ведется в реальном времени. И каждый, кто пожертвовал будь то 10 грн, будь то 1000 грн, сразу же видит свой платеж в непрерывном, словно линия жизни, списке благотворителей.