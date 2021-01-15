По Украине катится волна тарифных протестов: митингующие выдвигают радикальные предложения

Некоторые протестующие называют новые цены на газ и электричество геноцидом.

Как в областных центрах, так и в небольших поселках Украины в пятницу, 15 января местные жители собрались на главных площадях, чтобы выразить свое возмущение новыми ценами на газ и электричество. В некоторых населенных пунктах протестующие заблокировали автомагистрали.

"Люди вышли с плакатами в Одессе, Херсоне, Виннице, Суммах, Ровно, Миргороде, Полтаве, Чернигове и Харькове", – передает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", публикуя снимки акций с указанных локаций.

Как сообщается в публикации, участники акций в разных городах сходятся в том, что это "не протест одного дня" и обещают в дальнейшем продолжить выходить с требованиями снизить коммунальные платежи.

Источник: Telegram / PavlovskyNEWS

Как сообщает кoppecпoндeнт тeлeкaнaлa "112", в Чepнoбaeвкe Бeлoзеpcкoгo paйoнa Херсонской области несколько десятков человек пepeкpыли aвтoтpaccу вceукpaинcкoгo знaчeния Xepcoн-Никoлaeв:

"Xepcoнцы нaзывaют пocлeднee повышение тарифов настоящим геноцидом укpaинcкoгo нapoдa – людям пpocтo нечем плaтить зa коммунальные услуги. Нa мecтe aкции дeжуpят coтpудники пoлиции. Ужe cлучилocь нecкoлькo нeпpиятныx инцидeнтoв – вoдитeли пpoeзжaющиx пo тpacce aвтoмaшин были нeдoвoльны тeм, чтo нe мoгут двигaтьcя дaльшe. Пpoтecтующиe пepиoдичecки пpoпуcкaют aвтoмoбиль, затем возобновляют акцию".

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Кроме того, люди собрались вoзлe Xepcoнcкoй oбласной aдминиcтpaции, расположенной нa плoщaди Cвoбoды, а также у гopcoвeтa, нa пpocпeктe Ушaкoвa, сообщает журналист с места событий.

Как передает "Суспильне", в Черкассах местные жители пришли под стены Облгосадминистрации, чтобы обратиться к мэру Анатолию Бондаренко, а также собрать подписи за снижение коммунальных тарифов, установленных с 1-го января.

"Власть высокими тарифами хочет задавить простых людей. Надо выходить всем вместе и добиваться тарифов доступных для оплаты каждому", – рассказал изданию один из участников митинга в Черкассах Олег Близнюк.

На Ивано-Франковщине протестующие пошли еще дальше. Как сообщает местное издание "Ратуша", люди перекрыли автомобильную дорогу "Н-10" в селе Ямница, непрерывно переходя пешеходный переход.

На время акции троллейбусы маршрута №4, движение которых сперва было заблокировано, изменили маршрут и курсируют по другой транспортной схеме. Отмечается, что протесты в Ямнице идут уже третий день подряд, с 13-го января.

Подобная ситуация в пятницу наблюдается и в Полтаве. Как передает местное издание "Kolo.News", публикуя фоторепортаж с места событий, митингующие собрались под зданием облсовета, а также заблокировали одну из транспортных артерий города.

Как отмечает репортер издания, накануне, 14 января в день заседания сессии Полтавского облсовета митингующие также собирались под зданием ОГА и даже пытались прорваться в сессионный зал, однако пустили только несколько человек, которым в итоге не предоставили слова. При этом "власть обвиняла активистов в том, что те пытались сорвать работу депутатов".

Источник: "Kolo.news"

"С 1 января для одесситов, как и большинства граждан Украины, наступил обещанный президентом "конец эпохи бедности". С 1 января в очередной раз выросли тарифы на газ, был отменен льготный тариф на электроэнергию при потреблении первых 180 киловатт в час, а при потреблении более 300 киловатт в час – тариф для населения вырастает до промышленного", – рассказали собравшиеся "Одесскому Курьеру" на аналогичной акции в Одессе.

Как отмечается в репортаже, протестующие одесситы некоторое время перекрывали движение транспорта по проспектам Шевченко и Гагарина, а затем направились к зданию Одесской областной администрации, "где разошлись по требованию полиции".

Из тарифных митингов, которые проходят по Украине в пятницу, 15 января, по сообщениям местных СМИ известно, что акции состоялись также: в городе Черноморск, Одесской области, в областном центре Кировоградской области городе Кропивницкий, а также в городе Орехов, Запорожской области, где местные жители перекрыли трассу Запорожье – Мариуполь.

Кроме того, как мы уже сообщали, митингующие против повышения тарифов киевляне собрались на Майдане Независимости в центре столицы Украины, требуя "реального уменьшения тарифов на газ и его распределение", а также выступая с предложением немного "пожечь дворцы" олигархов.