По Украине катится волна тарифных протестов: митингующие выдвигают радикальные предложения
Некоторые протестующие называют новые цены на газ и электричество геноцидом.
Как в областных центрах, так и в небольших поселках Украины в пятницу, 15 января местные жители собрались на главных площадях, чтобы выразить свое возмущение новыми ценами на газ и электричество. В некоторых населенных пунктах протестующие заблокировали автомагистрали.
"Люди вышли с плакатами в Одессе, Херсоне, Виннице, Суммах, Ровно, Миргороде, Полтаве, Чернигове и Харькове", – передает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", публикуя снимки акций с указанных локаций.
Как сообщается в публикации, участники акций в разных городах сходятся в том, что это "не протест одного дня" и обещают в дальнейшем продолжить выходить с требованиями снизить коммунальные платежи.
Источник: Telegram / PavlovskyNEWS
Как сообщает кoppecпoндeнт тeлeкaнaлa "112", в Чepнoбaeвкe Бeлoзеpcкoгo paйoнa Херсонской области несколько десятков человек пepeкpыли aвтoтpaccу вceукpaинcкoгo знaчeния Xepcoн-Никoлaeв:
"Xepcoнцы нaзывaют пocлeднee повышение тарифов настоящим геноцидом укpaинcкoгo нapoдa – людям пpocтo нечем плaтить зa коммунальные услуги. Нa мecтe aкции дeжуpят coтpудники пoлиции. Ужe cлучилocь нecкoлькo нeпpиятныx инцидeнтoв – вoдитeли пpoeзжaющиx пo тpacce aвтoмaшин были нeдoвoльны тeм, чтo нe мoгут двигaтьcя дaльшe. Пpoтecтующиe пepиoдичecки пpoпуcкaют aвтoмoбиль, затем возобновляют акцию".
Кроме того, люди собрались вoзлe Xepcoнcкoй oбласной aдминиcтpaции, расположенной нa плoщaди Cвoбoды, а также у гopcoвeтa, нa пpocпeктe Ушaкoвa, сообщает журналист с места событий.
Как передает "Суспильне", в Черкассах местные жители пришли под стены Облгосадминистрации, чтобы обратиться к мэру Анатолию Бондаренко, а также собрать подписи за снижение коммунальных тарифов, установленных с 1-го января.
"Власть высокими тарифами хочет задавить простых людей. Надо выходить всем вместе и добиваться тарифов доступных для оплаты каждому", – рассказал изданию один из участников митинга в Черкассах Олег Близнюк.
На Ивано-Франковщине протестующие пошли еще дальше. Как сообщает местное издание "Ратуша", люди перекрыли автомобильную дорогу "Н-10" в селе Ямница, непрерывно переходя пешеходный переход.
На время акции троллейбусы маршрута №4, движение которых сперва было заблокировано, изменили маршрут и курсируют по другой транспортной схеме. Отмечается, что протесты в Ямнице идут уже третий день подряд, с 13-го января.
Подобная ситуация в пятницу наблюдается и в Полтаве. Как передает местное издание "Kolo.News", публикуя фоторепортаж с места событий, митингующие собрались под зданием облсовета, а также заблокировали одну из транспортных артерий города.
Как отмечает репортер издания, накануне, 14 января в день заседания сессии Полтавского облсовета митингующие также собирались под зданием ОГА и даже пытались прорваться в сессионный зал, однако пустили только несколько человек, которым в итоге не предоставили слова. При этом "власть обвиняла активистов в том, что те пытались сорвать работу депутатов".
Источник: "Kolo.news"
"С 1 января для одесситов, как и большинства граждан Украины, наступил обещанный президентом "конец эпохи бедности". С 1 января в очередной раз выросли тарифы на газ, был отменен льготный тариф на электроэнергию при потреблении первых 180 киловатт в час, а при потреблении более 300 киловатт в час – тариф для населения вырастает до промышленного", – рассказали собравшиеся "Одесскому Курьеру" на аналогичной акции в Одессе.
Как отмечается в репортаже, протестующие одесситы некоторое время перекрывали движение транспорта по проспектам Шевченко и Гагарина, а затем направились к зданию Одесской областной администрации, "где разошлись по требованию полиции".
Из тарифных митингов, которые проходят по Украине в пятницу, 15 января, по сообщениям местных СМИ известно, что акции состоялись также: в городе Черноморск, Одесской области, в областном центре Кировоградской области городе Кропивницкий, а также в городе Орехов, Запорожской области, где местные жители перекрыли трассу Запорожье – Мариуполь.
Кроме того, как мы уже сообщали, митингующие против повышения тарифов киевляне собрались на Майдане Независимости в центре столицы Украины, требуя "реального уменьшения тарифов на газ и его распределение", а также выступая с предложением немного "пожечь дворцы" олигархов.