Туристический бизнес в Украине в 2020 год сократился на 60-70% - Ассоциация

Ситуацию удалось смягчить за счет открытых границ с Турцией и Египтом.

В ассоциации ожидают начала восстановления отрасли уже с весны 2021 года, — сообщает Экономическая правда. Они взяли комментарий у главы Ассоциации туристических агентств Павла Григораша.

"По данным UNWTO туристический поток в 2020 году упал на 72% и отбросил отрасль на уровень девяностых годов. В Украине ситуацию несколько нивелировали открытые и относительно доступные Турция и Египет. Но, тем не менее, по итогам года объем продаж упал на 60-70%", — заявил Павел Григораш.

По его словам, пока еще сложно оценить точное количество туроператоров, которые остались работать на рынке. Это удастся выяснить только после завершения локдауна.

Но в Ассоциации сохраняют оптимизм. В 2021 году ожидают улучшения ситуации. Постепенно вакцинация от коронавируса приобретает все большего масштаба. А страны начинают открывать свои границы, постепенно снимая ограничения на въезд в страну.

Глава ассоциации подчеркнул, что все прекрасно понимают, что многим будет очень трудно функционировать, если ограничения продолжатся и в 2021 году.

Напомним, по данным ООН Международный туризм вернулся к уровню 1990 года из-за коронавируса. За 10 месяцев 2020 года отрасль потеряла почти триллион долларов.