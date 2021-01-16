"Мертвый" закон. Без штрафов и госпрограммы украинский язык защитить невозможно, — Ницой

С 16 января вступает в силу статья 30 закона о функционировании украинского языка как государственного, которая предусматривает переход всей сферы обслуживания на украинский. Фокус пообщался с писательницей и скандально известной общественной деятельницей Ларисой Ницой о том, почему законодательная инициатива не будет эффективной без штрафов за нарушение и что на самом деле влияет на развитие украинского языка.

"Не закон, а декларация"

Вы неоднократно говорили, что недовольны законом о языке. Ваши основные претензии к нему?

Этот закон предусматривает очень слабую защиту украиноязычных украинцев, которые желеютполучать услуги в своей стране на государственном языке. Кажется, что на самом деле стараются не защитить украинцев, а угодить русскоязычным гражданам, которые не хотят пользоваться украинским языком. Во-первых, сам закон вступил в силу два года назад [Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019], но его отдельные статьи до сих пор не работают. А сдача ВНО на украинском языке отложена на 10 лет. Что это за закон такой, если надо ждать столько времени?

Во-вторых, механизм наказания для тех, кто нарушает статьи документа, почти отсутствует. То есть это вообще скорее не закон, а некая декларация о намерениях. Просто обозначается позиция, как мы хотим, чтобы все было. Но закон должен регулировать этот процесс, и для этого нужны конкретные инструменты влияния, которых сейчас нет.

Норма об административной ответственности заработает с июля 2022 года. Вы считаете, что если бы штрафы налагались сразу, закон был бы эффективным?

А как иначе влиять на тех, кто не соблюдает закон? Вот языковой омбудсмен [Тарас Креминь] опубликовал в СМИ инструкцию, что делать гражданам в случае нарушения прав на получение услуг на украинском языке. Надо зафиксировать случай на видео, собрать свидетельства и отправить уполномоченному заявление. Но что дальше? Ну, получит омбудсмен это обращение, отреагирует на него, написав нарушителю письмо, что так делать нельзя. И где гарантия, что этот человек послушается?

Проблема в том, что мы, украинцы, так и будем незащищенными. Этот закон можно воспринимать только как психологическую поддержку. Теперь мы можем требовать обслуживания на украинском языке, и никто не имеет права говорить нам, что мы какие-то "придурки" или "больные на голову". Вот и все.

"Опоздали на пять лет"

Сначала в законопроекте была статья о языковых инспекторах, но ее убрали.

Также угоду русскоязычным. И это тоже ослабляет защиту украинского языка. Возьмите, например, правила дорожного движения и отмените там все штрафы за нарушения. А потом уберите инспекторов, все контролирующие органы. И что тогда будет? Здесь так же.

Конечно, нас успокаивают, что через несколько лет административное наказание вступит в силу, и тогда все будет хорошо. Но все это время Украина продолжает разрушаться. Я вообще считаю, что мы опоздали на пять лет. Закон о языке нужно было быстро принять, когда Верховная Рада в 2014 году отменила закон Кивалова-Колесниченко [закон "Об основах государственной языковой политики" предусматривал широкое использование языков нацменьшинств]. Но власть медлила. И когда я приходила к высоким должностным лицам в Кабмине с предложением немедленно готовить такой законопроект, мне каждый раз говорили о том, что "сверху есть указание эти вопросы не поднимать". У меня нет документальных подтверждений этому, но устно это звучало постоянно.

Даже без действующего закона сфера обслуживания постепенно переходила на украинский. Возможно, на этот процесс просто нужно больше времени?

Конечно, нужен какой-то переходный период. Я за то, чтобы оставить плавный переход. Особенно в образовании, чтобы дети постепенно переходили на государственный язык, но чтобы все равно переходили, а не так, как сейчас. Пока существуют только разговоры об этом переходе, но в школах сплошной русский язык. Важно, чтобы этот процесс регулировало государство. У нас же на это влияют другие факторы — война и активисты, которые своими усилиями отстаивают украинский язык для Украины.

Как государство должно влиять на этот процесс?

Вместе с законом власти надо было принять государственную программу развития украинского языка и предусмотреть в бюджете необходимое финансирование на все мероприятия. Затем программа по вертикали спускается в областные и районные администрации. Местные власти и другие органы отчитываются перед правительством о выполнении положений. Вот как это должно работать. К сожалению, у нас такой программы нет. Был приказ Петра Порошенко, что ее нужно написать, но он не выполнен. И это дополнительное свидетельство того, что государство не уделяет внимания языковому процессу.