Под Черниговом "знахари" убили супружескую пару. Суд дал 15 лет и пожизненное

Пара из Киева приехала к "знахарям", чтобы вылечить бесплодие.

Апелляционный суд Черниговской области пересмотрел приговор Деснянского райсуда Чернигова и приговорил мужчину и женщину к пожизненному заключению и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство супружеской пары. Об этом в среду, 13 января, сообщила областная прокуратура.

Помимо этого, суд постановил конфисковать их имущество.

История произошла в июне 2017 года. Двое жителей села Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области притворились "знахарями" и заманили к себе супругов из Киева – Виталия и Ольгу Зубренко, которые искали способ излечиться от бесплодия. Как сообщает 0462.ua последний телефонный звонок супружеская пара сделала 14 января.

[ + – ] Фото: 24 канал | Супруги Зубренко. Фото: LB.ua

Когда жители столицы приехали к злоумышленникам, те убили их с целью наживы. По информации "24 канала", Ольгу Зубренко жестоко зарезали в летней кухне дома, где проживали оккультисты. Ее мужа убили на заброшенной ферме рядом со зданием. Трупы супругов закопали на территории свинофермы.

После совершения убийства "знахари" поехали в Киев и забрали из квартиры убитых 12 тысяч долларов.

Позже преступников задержали. У них дома нашли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы.

Изначально суд первой инстанции назначил более мягкое наказание – 15 и 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По словам руководителя областной прокуратуры Филиппа Беликова, оно не соответствовало тяжести содеянного.

Ранее сообщалось о том, что Россиянин получил 8 лет колонии строгого режима за убийство педофила.