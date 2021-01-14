Россиянин получил 8 лет колонии строгого режима за убийство педофила

Погибший отсидел 11 лет за изнасилование мальчика.

34-летнего жителя Уфы Владимира Санкина Калининский районный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима за убийство 54-летнего Владимира Зайцева, который, по словам подсудимого, хотел изнасиловать ребенка, передает "Газета.ru".

Трагедия произошла 30 января прошлого года. К Санкину, который возвращался с работы, подбежал плачущий 10-летний мальчик с криками о том, что его друга хотят изнасиловать. Ребенок рассказал, что к ним на улице подошел мужчина и пригласил домой, где обещал показать что-то интересное.

Когда дети пришли к нему, он сразу закрыл дверь, приказал мальчикам раздеться и начал доставать со штанов свои гениталии. При этом мужчина взял топор и угрожал детям, что если они не будут делать, что он скажет, то будут наказаны.

Одному из ребят удалось вырваться, и он помчался на улицу за помощью.

Когда Валерий прибежал к квартире, на которую показал испуганный ребенок, то к нему вышел хозяин. При этом Санкин услышал плач ребенка. Он вытащил мужчину на улицу, чтобы разобраться, однако тот начал оскорблять Владимира.

По словам друга осужденного, Владимир ударил разбуянившегося, тот упал и стукнулся головой. Санкин сразу же вызвал скорую и полицию. По дороге в больницу Зайцев скончался, а мужчину арестовали, обвинив затем в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Позже адвокат Санкина Искандар Кабиров заявил журналистам, что, согласно полученной экспертизе, потерпевший умер не от травм, а от обморожения.

В ходе следствия правоохранители заявили, что версия Санкина о спасении подростков несостоятельна. Мальчишки якобы сами пришли к Зайцеву, чтобы выпить, а когда он предложил им показать их половые органы, быстро ушли. Встретив на улице Санкина, дети рассказали о предложении собутыльника. Затем уже втроем они вернулись в квартиру к Зайцеву, после чего осужденный вывел его на улицу и начал избивать, а также забрал у него полторы тысячи рублей, из которых треть отдал подросткам.

Кроме того появилась еще одна версия, что якобы историю о спасении Санкиным детей от педофила сочинил его друг и попросил подростков придерживаться этой версии. Если это подтвердится, ему грозит срок за лжесвидетельствование.

Родственники Санкина не согласны с таким приговором коллегии присяжных.

"Я не считаю, что мой сын убийца, он защищал детей. Диагностика пришла, в ней говорится, что Зайцев умер в результате обморожения, а не мой сын его убил. Мой сын не виноват", – заявила мать осужденного. Не имеет претензий к нему и сестра погибшего. Жена, соседи и местные жители даже оставили петицию в защиту борца с предполагаемым педофилом.

Владимир Зайцев вышел из тюрьмы, где 11 лет отсидел за изнасилование мальчика, летом 2019 года. После инцидента с избиением против него возбудили уголовное дело по ч.5 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), которое позднее было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, в Днепре местные жители задержали мужчину и привязали его к столбу скотчем, чтобы он не сбежал до приезда полиции. 29-летний мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам и начинал мастурбировать.