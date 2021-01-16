Провокатор подложил скандальные игрушки для армии РФ в супермаркет NOVUS (видео)

Неизвестный подбросил в отдел непродовольственных товаров супермаркета игрушки с российской символикой и обвинил магазин в продаже товара.

Неизвестный посетитель супермаркета NOVUS в Новых Петровцах подбросил в отдел непродовольственных товаров магазина игрушки для елки с символикой армии РФ и опубликовал видеозапись, с комментариями, что супермаркет якобы продает этот товар.

В магазине отреагировали на данный инцидент, заявив, что это была провокация.

"Мы оперативно отреагировали на инсинуации и нашли записи с камер видеонаблюдения, где отчетливо видно, как посетитель кладет на полку игрушку и сразу же начинает делать видео", – говорится в заявлении NOVUS.

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В супермаркете заявили, что данный товар сеть супермаркетов NOVUS не продает.

"Официально заявляем, что данного товара сеть супермаркетов NOVUS не продает. Нам очень жаль, что наша сеть сегодня стала объектом провокации. Мы ценим наших покупателей и тщательно отбираем каждую позицию продукции, которая попадает на наши полки", – заявили в NOVUS.

Неизвестный мужчина ранее опубликовал в Facebook видео, на котором возмущается, что игрушки, с неприемлемой для Украины символикой, спокойно лежат на полках магазина.

"2021 год ребята. Семь лет воюем с сепарами, а они такое продают", – сказал неизвестный.

Некоторые СМИ уже описали события, как новый скандал с елочными игрушками с символикой армии России, не проверив информацию.

"Мужчина возмущен тем фактом, что игрушки, с неприемлемой для Украины символикой, спокойно лежат на полках в одном из супермаркетов известной торговой сети. Озвучен так же год, 2021, чтобы ни у кого не было сомнений в том, что это происходит сейчас. Ведь известно, что даже после праздников, магазины стараются по акционным ценам распродать товар, который будет актуален только к следующему новому году", – написало издание Апостроф.

Ранее сообщалось, что в Киевской области Клавдиевская фабрика производила елочные украшения с логотипом армии РФ. Администрация фабрики признала, что не смогла полностью отказаться от российского рынка.

Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков, – сказали на фабрике.

Сейчас на фабрике утверждают, что тираж этих игрушек ликвидировали, а в будущем все заказы будут проходить этический контроль. Руководитель предприятия извинился.