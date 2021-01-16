В Украине повысят два налога для финансирования накопительных пенсий – Третьякова

До конца февраля соответствующий законопроект будет внесен в повестку дня Верховной Рады и рассмотрен в первом чтении.

Новую пенсионную систему в Украине намерены профинансировать за счет Единого социального взноса (ЕСВ) и Налога на доходы физических лиц (НДФЛ), из которых будет отчисляться 22% и 18% соответственно. Об этом изданию "LIGA.net" сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Нардеп отметила, что "это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики с целью избежать повышения нагрузки на бизнес". По словам Третьяковой, система будет работать через "центральный администратор" – специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев.

Глава "социального" Комитета уточнила, что документ, который будет регулировать деятельность этого "центрального администратора" уже разработан в Нацкомиссии по ценным бумагам, а Минсоцполитики, в свою очередь, уже подготовило текст соответствующего законопроекта (№2683д) и передало его для ознакомления Третьяковой, как главе профильного Комитета.

"Перед формированием окончательного текста законопроекта, профильный комитет ожидает заключение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национального банка", – добавила депутат. – У нас есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании".

Как заявляет собеседница "Лиги", до конца февраля этого года указанный законопроект будет доработан и внесен в повестку дня Верховной Рады к голосованию в первом чтении. "До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть", – сообщила Третьякова.

В конце декабря 2020 года, глава Комитета по вопросам социальной политики рассказывала, что закон о введении общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения необходимо принять в текущем, 2021 году, чтобы соответствующую модель можно было внедрить уже с 2023 года.

Напомним, недавно Галина Третьякова сообщила, что малые предприниматели, оборот которых не позволяет им совершать значительные налоговые отчисления в казну, не имеют морального права на социальную помощь в размере 8 тысяч гривен, в связи с пандемией.