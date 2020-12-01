ФЛП, не оплатившие 8 000 грн налогов, не имеют права на помощь от государства, – Третьякова

Галина Третьякова считает, что ФЛП, платящих такую сумму налогов, практически не существует

Глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели (ФЛП), не уплатившие в бюджет 8 тысяч гривен налогов за год, не имеют право на помощь от государства для бизнеса в период пандемии.

Такое мнение она высказала во время заседания комитета, которое транслировалось в YouTube.

По ее словам, должно быть железное правило: заплатил налоги – государство тебе помогает.

"Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, они соразмерны, но государственный бюджет формируется за счет налогов, и сначала мы должны помочь тем, кто платит налоги", – заявила она.

При этом Третьякова в качестве примера привела опыт Германии, где, по ее словам, бизнесмены получают помощь меньше размера уплаченных ими налогов.

"Самозанятые лица в Германии, они, например, заплатили 9 тысяч евро налогов в год – получили 5 или 6. Даже не 100-процентно уплаченный размер налогов они получают", – сказала она.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил: если парламент оперативно примет три президентских законопроекта о поддержке бизнеса, то выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.