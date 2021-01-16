"Мы сломали планы России", – Владимир Зеленский напомнил о подвиге донецких "киборгов"

Президент Украины заявил, что подвиг защитников Донецкого аэропорта был "закономерным", и иначе – быть просто не могло.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Telegram большой хвалебный пост в адрес украинских военных и добровольцев, принимавших участие в обороне Донецкого аэропорта.

"Героическая оборона Донецкого аэропорта окончательно сломала планы России по захвату Украины. Это выглядело как чудо, когда наши люди выдерживали даже после того, как начал "сдаваться" бетон, – написал Зеленский днем в субботу, 16 января.

Гарант продолжил: "Но никаких чудес – происходившее отражало закономерность. Потому что украинцы доказали, что рубеж свободы народов в Европе теперь – по восточной границе нашего государства, и на запад его уже никто и никогда не оттиснет".

По словам президента, благодаря стойкости "наших героев, живых и павших", бои за Донецкий аэропорт были "одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины".

"Наши отважные ребята – военные, добровольцы, волонтеры – держали оборону Донецкого аэропорта 242 дня. Они держались, несмотря на регулярные атаки противника и постоянные фейки во враждебных СМИ о том, что аэропорт вот-вот захватят. За эту устойчивость, бесстрашие и стойкость защитников Донецкого аэропорта назвали "киборгами", – добавил верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

Зеленский закончил свой пост выражением "безграничной благодарности" каждому украинском защитнику, и заключил: "Вечная память тем, кто отдал жизнь за свободу Украины!"

Отметим, что день для поминания украинских героев был выбран Офисом президента не случайно и является годовщиной. В частности, донецкие "киборги" защищали международный аэропорт начиная с 25 мая 2014 года и вплоть до середины января 2015-го.

В частности, об установлении контроля над Донецким аэропортом 15 января 2015 года заявил так называемый "глава ДНР" Александр Захарченко. Штаб АТО опровергал это заявление вплоть до 22 января, когда Киев официально признал, что полностью утратил контроль над локацией, сообщив о гибели 6-ти и ранении 16-ти военнослужащих, а также о наличии пропавших без вести и взятых в плен.

Напомним, Зеленский уже второй раз за свою каденцию отмечает подвиг защитников Донецкого аэропорта. Так, в январе 2020 года президент Украины назвал указанных людей "символом сверхчеловеческих усилий, героизма и храбрости украинского воинства".