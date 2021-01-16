Троллейбус наехал на женщину на пешеходном переходе в Киеве (видео)
Женщина шла на зеленый сигнал светофора по регулируемому переходу.
Утром в субботу, 16 января, на Соломенской площади в Киеве водитель троллейбуса наехал на женщину на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Управление патрульной полиции в Киеве.
Женщину с травмами госпитализировали.
В полиции напомнили, что пешеходам запрещено выходить на проезжую часть, если они не убедились в отсутствии опасности для себя и других участников движения.
Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды 14 января в Украине случилось 1200 дорожно-транспортных происшествий.
В частности, непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и городе Киеве.
В Украине круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульная полиция работает в усиленном режиме.
Напомним, за весь 2020 год в Украине случилось 168 107 аварий. Из них 26 140 ДТП – с травмированными, в которых погибли 3 541 человек и 31 974 человека получили травмы.