Непогода в Украине: за сутки произошло более 1 200 ДТП

В МВД напомнили, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.

В Украине с четверга, 14 января, ухудшаются погодные условия из-за снегопада. Всего с начала суток поступило более 1 200 сообщений об авариях на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В частности, непогода бушует во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и городе Киеве.

В Украине круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульная полиция работает в усиленном режиме.

"Всех участников дорожного движения призываем быть очень внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД", – говорится в сообщении.

В МВД также напоминают, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза, в северных областях местами до 21 градуса мороза, днем до 10-16 градусов мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.

Отметим, ранее спасатели предупредили украинцев об опасном ухудшении погоды,поэтому в стране уже разворачивают пункты обогрева. А в четверг, 14 января, в Киеве из-за снегопада на дорогах работали 56 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 64 бригады по ручной уборке.