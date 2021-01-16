В Киеве суд рассмотрит дело против Жириновского

Депутат Госдумы подозревается в финансировании террористов "ЛДНР".

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского будут судить в Киеве за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда.

Кроме Жириновского, суд рассмотрит обвинения против первого заместителя руководителя фракции ЛДПР Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края РФ Михаила Дегтярева. Всех их обвиняют в финансировании терроризма.

Отметим, что еще 25 июля 2014 года МВД Украины начало расследование в отношении Жириновского по подозрению в финансировании терроризма на востоке Украины. Позже МВД вызвало его на допрос. Жириновский заявил, что готов приехать в Киев на допрос, однако ему "не ясен повод" допроса.

Жириновского и его пособников подозревают в создании организованной группы (с депутатами Госдумы и членами ЛДПР в ее составе) в марте-апреле 2014 года в Москве, целью которой стала материальная помощь боевикам "ДНР" и "ЛНР". В частности, двое российских депутатов в марте-июне публично призывали к сбору средств для боевиков, а также заключили "соглашение" о материальном обеспечении террористов. Позже указанная группа поставляла подразделению убитого боевика "Гиви" транспортные средства (6 штук) российского производства, которые впоследствии применялись против украинских военных во время боев в районе донецкого аэропорта.

По указанным фактам ГПУ в 2017 и 2018 годах составила и объявила о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому и двум его коллегам по Госдуме. За совершенные ими преступления им грозит 10-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.