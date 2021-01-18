В СМИ сообщили о связи советника главы ОП Пасечника с клиникой, где проводится незаконная VIP-вакцинация

СМИ утверждают, что Пасечник также причастен к тайной вакцинации украинских VIP-персон, в то время как все остальные украинцы неизвестно когда получат такую ​​возможность.

Бывший госчиновник Михаил Пасечник, который назначен советником главы Офиса президента, по факту подменил собой Минздрав и стал негласным ответственным за вакцинацию украинцев от Covid-19. Сама же вакцинация украинцев оказалась под большим вопросом, сообщает "Главком".

Издание указывает, что Пасечник также причастен к тайной вакцинации украинских VIP-персон, в то время как все остальные украинцы неизвестно когда получат такую ​​возможность.

Михаил Пасечник связан с совладельцем клиники "Медиленд" Виктором Капустином, где проходит подпольная вакцинация. С 2005 по 2010 год Капустин был главой правления государственного Укрэксимбанка. А их общая с Пасечником история началась в 2006 году. Именно тогда банк открыл аптечной сети "Фалби", которая принадлежала Михаилу Пасечнику, кредитную линию на 40 млн евро. Впрочем кредит нынешний советник главы ОП так и не вернул, сейчас его долг перед госбанком составляет 1 млрд грн.

"И вот теперь клиника Капустина всплывает в связи с контрабандой вакцины и дорогой подпольной вакцинацией", — отмечается в статье.

Издание также сообщает, что сейчас Пасечник участвует во всех заседаниях с президентом Владимиром Зеленским на тему коронавируса. "Для посвященных уже давно не секрет, что Офис президента де-факто дублирует собой правительство, а в случае с разного рода советниками на Банковой они не имеют никакой ответственности, но могут пользоваться своим статусом", — пишет "Главком".

"Ситуация выглядит однозначно: люди из окружения главы государства прежде всего позаботились о себе. В то же время простым гражданам заготовлена перспектива уколоться китайской вакциной, эффективность которой, по данным мировых СМИ, сомнительная", — отмечается также в статье.

Ранее СМИ сообщали, что Пасечник имел отношение к распространению так называемых "аптечных наркотиков". В 2014 году, будучи главой Гослекслужбы, он разрешил к допуску на украинский рынок препаратов, содержащих кодеин, который используют для изготовления наркотиков.