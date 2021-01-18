У ЗМІ повідомили про зв'язок радника глави ОП Пасічника з клінікою, де проводиться незаконна VIP-вакцинація

ЗМІ стверджують, що Пасічник також причетний до таємної вакцинації українських VIP-персон, в той час як всі інші українці невідомо коли отримають таку можливість.

Колишній держчиновник Михайло Пасічник, який призначений радником голови Офісу президента, по факту підмінив собою МОЗ і став негласним відповідальним за вакцинацію українців від Covid-19. Сама ж вакцинація українців опинилася під великим питанням, повідомляє "Главком".

Видання вказує, що Пасічник також причетний до таємної вакцинації українських VIP-персон, у той час як всі інші українці невідомо коли отримають таку можливість.

Михайло Пасічник повʼязаний із співвласником клініки "Меділенд" Віктором Капустіним, де відбувається підпільна вакцинація. З 2005 по 2010 рік Капустін був головою правління державного Укрексімбанку. А їхня спільна з Пасічником історія почалася у 2006 році. Саме тоді банк відкрив аптечній мережі "Фалбі", яка належала Михайлу Пасічнику, кредитну лінію на 40 млн євро. Утім кредит нинішній радник голови ОП так і не повернув, зараз його борг перед держбанком становить 1 млрд грн.

"І ось тепер клініка Капустіна спливає у звʼязку з контрабандою вакцини і дорогою підпільною вакцинацією", — зазначається у статті.

Видання також повідомляє, що зараз Пасічник бере участь у всіх засіданнях із президентом Володимиром Зеленським на тему коронавірусу. "Для посвячених уже давно не секрет, що Офіс президента де-факто дублює собою уряд, а у випадку з різного роду радниками на Банковій вони не мають жодної відповідальності, але можуть користуватися своїм статусом", — пише "Главком".

"Ситуація виглядає однозначно: люди з оточення глави держави передусім подбали про себе. У той же час простим громадянам заготована перспектива вколотися китайської вакциною, ефективність якої, за даними світових ЗМІ, сумнівна", — зазначається також у статті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пасічник мав відношення до поширення так званих "аптечних наркотиків". У 2014 року, перебуваючи на посаді голови Держлікслужби, він дозволив до допуску на український ринок препаратів, що містять кодеїн, який використовують для виготовлення наркотиків.