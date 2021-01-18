Телеканал "112 Украина" 18 января запускает новый сезон
Зрителей ждут новые масштабные студии, декорации и новые легендарные проекты.
С 18 января начинается новый сезон на "112 Украина". Все проекты телеканала будут выходить в новом формате. Зрителей ждут новые масштабные студии, декорации и новые легендарные проекты, которые мы знаем и любим с детства.
В 2021 году телеканал ставит перед собой важные стратегические задачи.
Первая – это ребрендинг существующих проектов.
Благодаря новой графике телеканал подчеркивает статус главного информационного канала страны и напоминает, что "112 Украина" – первый среди новостных каналов на рынке и уже более семи лет остается главным.
В новом сезоне зрители смогут смотреть классику мирового кинематографа, которая будет отвечать всем требованиям национального законодательства Украины.
"Когда в стране что-то происходит или зрители хотят убедиться в правдивости информации, они включают "112 Украина" или заходят на сайт "112.ua". Это классика. Так было, есть и будет!" — поделился генеральный директор медиахолдинга "НОВОСТИ" Егор Бенкендорф.
Не пропустите! С 18 января в новом сезоне еще больше проверенной информации, фактов и эксклюзива.
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