Телеканал "112 Україна" 18 січня запускає новий сезон

На глядачів чекають нові масштабні студії, декорації та нові легендарні проекти.

З 18 січня починається новий сезон на "112 Україна". Усі проекти телеканалу вийдуть у новому форматі. На глядачів чекають нові масштабні студії, декорації та нові легендарні проекти, які ми знаємо та любимо з дитинства.

[ + – ] 112.ua - новий сезон

[ + – ] 112.ua - новий сезон

У 2021 році телеканал ставить перед собою важливі стратегічні завдання.

Одне з перших – ребрендинг наявних проектів.

Завдяки новій графіці телеканал підкреслює статус головного інформаційного каналу країни та нагадує, що "112 Україна" – перший серед каналів новин на ринку та вже понад сім років залишається головним.

У новому сезоні глядачі матимуть змогу дивитися класику світового кінематографу, яка відповідатиме усім вимогам національного законодавства України.

"Коли в країні щось відбувається або глядачі хочуть переконатися у правдивості інформації, вони вмикають "112 Україна" чи заходять на сайт "112.ua". Це класика. Так було, є і буде!" — поділився генеральний директор медіахолдингу "НОВИНИ" Єгор Бенкендорф.

Не пропустіть! З 18 січня у новому сезоні ще більше перевіреної інформації, фактів та ексклюзиву.

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