Станислав Виленский: "Хочу, чтобы родной Днепр стал крупнейшим производственным, финансовым и экономическим хабом"

В ведении бизнеса Станиславом Виленским, заместителем главы совета корпорации "Алеф", есть созидательная составляющая. Он, опытный бизнесмен, который посвятил бизнесу без малого 27 лет, заинтересован в инновационном развитии родного города Днепра и всего региона. И очень увлеченно об этом говорит. Причина абсолютно проста и понятна – он здесь родился, вырос, живет и планирует оставаться здесь и дальше.

О современных инновациях корпорации "Алеф", желании улучшать и совершенствовать — в нашем разговоре с известным бизнесменом.

Вы — человек, руководящий различными бизнесами. Аграрный бизнес, строительство, производство, а также другие направления требуют четкого управления и постоянного пребывания в информационном поле. Как удается держать руку на пульсе и иметь хорошие результаты, какие умения для этого необходимы?

Прежде всего, нужно всегда иметь трезвый рассудок и уметь очень быстро и четко реагировать на изменяющуюся ситуацию.

Если нет склонности к быстрому реагированию, желанию что-то сделать и поменять, то развить это достаточно сложно. Но и постоянно "пушить" себя тоже нужно. Без этого человек очень быстро скатывается в умиротворение, расслабленность, и в конечном итоге – к лени. А этого руководитель никогда не может себе позволить.

Чтобы контролировать бизнес и реагировать на внешние раздражители, в первую очередь нужно, чтобы тебя окружали высокопрофессиональные люди, сильные каждый в своей отрасли менеджеры, профессиональные, усидчивые, умеющие предлагать правильные решения. Далеко не всегда они в состоянии принимать эти решения, но предлагать обязаны.

Ваши советы — как не скатиться в микроменеджмент?

Чтобы держать руку на пульсе, достаточно контролировать несколько параметров, которые дают возможность глобально видеть ситуацию и оперативно принимать решения. Важно четко отслеживать и понимать ситуацию, а также состояние внутри каждого из бизнесов.

Этих параметров может быть немного. Достаточно до пяти показателей, чтобы понимать, есть ли отклонения от нормы, и есть ли проблема. Ее нужно вовремя решать.

Как ваш бизнес реагирует на кризисы?

Невзирая на непростой прошедший год, динамика нашего развития очень позитивна. Мы развиваем существующие бизнесы, и пытаемся в каждый из них привнести свежую идею, инновации, стратегию. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее.

Какие наибольшие достижения корпорации "Алеф" в настоящее время, в каком направлении двигаетесь и над чем работаете? Какие бизнесы Вы считаете наиболее инновационными?

В первую очередь я бы отметил новый завод по производству дентальных имплантатов и медизделий ABM Technology. Это современное, очень инновационное и высокотехнологичное производство. Более того, кроме стоматологических, в ближайшее время мы начинаем выпускать и имплантаты для остеосинтеза.

Мы используем суперсовременные станки SWISSTYPE, которые производят высокоточную обработку деталей, с точностью до одного микрона. Фактически все импланты различной сложности и назначения делаются из высококачественной марки титана.

На данный момент на заводе установлено семь высокопроизводительных станков, однако проектная мощность завода предусматривает установку до 30 станков SWISSTYPE. Мы развиваем это направление, постепенно увеличивая объем производства. Мы продаем свою продукцию и в Украине, но большая ее часть уходит на экспорт.

Какие инновации можете отметить в агробизнесе?

В составе корпорации "Алеф" есть компания "Сады Днепра". Ее мы развиваем уже пять лет. Наши сады называют "маленькой Голландией под Днепром". Сейчас мы высадили почти 100 га новых садов шести высокопроизводительных коммерческих сортов яблок. Уже построили три очереди самого современного холодильного хранилища в Украине и установили высокотехнологичную сортировочную линию. Отмечу, что после окончания строительства это будет ещё и самое крупное хранилище страны такого типа — рассчитано более чем на 19 тыс. тонн.

60% продукции компании уходит на экспорт примерно в 20 стран мира, 40% — поставляется на отечественный рынок.

Казалось бы – какие могут быть инновации в выращивании яблок? Тем не менее, наша цель — вырастить качественное яблоко, которое может храниться без изменения своих свойств (!) практически год! Для этого важна определенная технология — подкормки, обрезки, защиты деревьев, высадки, обработки, технологичного сбора. Сортировочная линия калибрует яблоки по размеру, форме, цвету, наличию дефектов. Дальше идет хранение в специальных камерах с регулируемой газовой средой, в которых содержатся фрукты. Колебание температуры и влажности даже в 0,5% — недопустимо.

Мы намерены развивать этот бизнес и увеличить площадь садов до 300 га. В этом году также будем закладывать 40 га груши двух сортов.

Как другой пример успешного и инновационного бизнеса могу привести маслоэкстракционный завод "Потоки". Он был построен корпорацией и партнерами два с половиной года назад. Этот МЭЗ использует новейшие технологии и перерабатывает до 1,5 тысяч тонн семечки подсолнечника в сутки. Большим достижением этого производства является инновационная технология получения высокопротеинового подсолнечного концентрата, впервые использованная как в Украине, так и в мире.

Стандартный подсолнечный шрот содержит в себе примерно 34-38% протеина, и это относительно низкое содержание. Поэтому шрот используют в основном как корм для крупного рогатого скота, выращивать на нем рыбу или птицу невыгодно — малая прибавка в весе.

Технология, которую мы используем, дает возможность получать высокопротеиновый подсолнечный концентрат, содержание протеина в котором — порядка 45-46%, как и в соевом шроте. Но в отличие от сои, подсолнечник не содержит ГМО.

Это совершенно инновационный, уникальный продукт. На данный момент мы получили подтверждение качества в европейских институтах, и достаточно успешно предлагаем его на рынки Украины и на экспорт. Для этого мы с самого начала должны были строить высокотехнологичную цепочку на маслоэкстракционном заводе, отличающуюся от той цепочки, которая есть на стандартных МЭЗах.

[ + – ] Станислав Виленский

Еще одно инновационное направление корпорации – биоэнергетика. Мы построили крупнейшую в Украине биоэлектростанцию "Аякс" мощностью 16 мегаватт. Это самая мощная ТЭС на биотопливе в Украине. Мы строили ее под тот объем лузги семечки, который производит наш МЭЗ, организовав безотходное производство полного цикла.

Шансы на выживание в условиях нового мира имеет бизнес гибкий, подкрепленный инновациями. Как с этим на предприятиях корпорации?

Достаточно инновационным является бизнес в недвижимости. Объясню, почему.

Мы вообще не рассматриваем проекты, которые подразумевают просто построение жилого дома, офисного здания или торгового центра. Принцип нашей девелоперской компании заключается в том, что мы застраиваем целые районы, создаем инфраструктурные решения. Это могут быть улицы, площади, бульвары.

Благодаря той инфраструктуре, которую мы создаем, наша недвижимость имеет добавленную стоимость.

В последнее время компания Alef Estate активизировало множество строительных проектов, в частности, возведение амбициозного МФК "Брамы". С чем это связано, почему именно сейчас?

А почему бы и нет? Как раз пришло время реализации. Я вижу сдержанное восстановление экономики после кризиса, и это очень немаловажный фактор, который дает некую уверенность в правильности реализации этого проекта сейчас. Второй момент — в течение последнего года произошло очень существенное упрощение процессов регистрации строительных объектов. И это дало нам возможность ускориться в этом направлении.

Имеете ли амбиции выходить со строительством заводов на другие рынки?

В истории корпорации есть успешные истории развития бизнеса вне Украины, но на данный момент мы это не рассматриваем. Это можно было бы назвать патриотизмом, но я говорю абсолютно без пафоса — я родился в городе Днепропетровске, всю жизнь прожил здесь, живу и буду жить. Днепр – это моя родина, и большинство наших проектов в недвижимости и в производстве находятся именно здесь, в днепропетровском регионе.

Я хочу развивать регион, в котором живут мои родные и близкие, друзья, окружение. Мне приятно, что я могу это делать именно здесь.

Можно строить в любом другом городе – Лондоне, Париже, Нью-Йорке, но какое удовлетворение это принесет мне? Безусловно, финансовое удовлетворение, если проект будет успешным. Но на этом все закончится. А проекты, которые мы реализуем здесь, приносят еще и моральное удовлетворение, потому что каждый день, проезжая мимо, ты смотришь и понимаешь, что создаешь окружение, в котором проходит наша жизнь.

[ + – ] Станислав Виленский

Каким Вы видите родной Днепр через 10 лет?

Есть избитая фраза времен одного из первых президентов страны: "Днепропетровск – это еще не первый город, но уже и не второй". Сейчас Днепр является вторым по величине центром производства и финансов после Киева, вторым по количеству заводов, которые строятся либо находятся в процессе реновации.

Я вижу развитие Днепра в радужных тонах. Очень хочу, чтобы он стал крупнейшим производственным, финансовым и экономическим хабом в Украине.

Монополярность – это не то, что мы хотим видеть. Я бы хотел, чтобы центрами экономического развития были также Харьков, Одесса, Львов, и среди них — мой родной Днепр. В этом направлении и работает корпорация "Алеф".

Справка: Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации "Алеф" — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.