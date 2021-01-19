Станіслав Віленський: "Хочу, щоб рідний Дніпро став найбільшим виробничим, фінансовим і економічним хабом"

У веденні бізнесу Станіславом Віленським, заступником голови ради корпорації "Алеф", є творча складова. Він, досвідчений бізнесмен, який присвятив бізнесу без перебільшення 27 років, зацікавлений в інноваційному розвитку рідного міста Дніпра і всього регіону. І дуже захоплено про це розповідає. Причина абсолютно проста і зрозуміла — він тут народився, виріс, живе і планує залишатися надалі.

Про сучасні інновації корпорації "Алеф", бажання покращувати й вдосконалювати — у нашій бесіді з відомим бізнесменом.

Ви — людина, що керує різними бізнесами. Аграрний бізнес, будівництво, виробництво, а також інші напрямки вимагають чіткого управління та постійного перебування в інформаційному просторі. Як вдається тримати руку на пульсі і мати хороші результати, які вміння для цього необхідні?

Перш за все, потрібно завжди мати тверезий розум і вміти дуже швидко та чітко реагувати на зміни у ситуації.

Якщо немає схильності до швидкого реагування, бажання щось зробити і поміняти, то розвинути це досить складно. Але й постійно "пушити" себе теж потрібно. Без цього людина дуже швидко відкочується до стану умиротворення, розслабленості, і в кінцевому підсумку — до ліні. А цього керівник ніколи не може собі дозволити.

Щоб контролювати бізнес і реагувати на зовнішні подразники, у першу чергу необхідно, щоб тебе оточували високопрофесійні люди, сильні кожен у своїй галузі менеджери, професійні, терплячі, які вміють пропонувати правильні рішення. Далеко не завжди вони в змозі приймати ці рішення, але пропонувати зобовʼязані.

Ваші поради — як не скотитися в мікроменеджмент?

Щоб тримати руку на пульсі, достатньо контролювати кілька параметрів, які дають можливість глобально бачити ситуацію і оперативно приймати рішення. Важливо чітко відстежувати і розуміти ситуацію, а також стан всередині кожного з бізнесів.

Цих параметрів може бути небагато. Вистачить і до пʼяти показників, щоб розуміти, чи є відхилення від норми, чи є проблема. Її потрібно вчасно вирішувати.

Як ваш бізнес реагує на кризи?

Незважаючи на непростий минулий рік, динаміка нашого розвитку дуже позитивна. Ми розвиваємо існуючі бізнеси, і намагаємося в кожен з них привнести свіжу ідею, інновації, стратегію. Тому з оптимізмом дивимося в майбутнє.

Які найбільші досягнення є у корпорації "Алеф" на даний момент, в якому напрямку рухаєтеся і над чим працюєте? Які бізнеси Ви вважаєте найбільш інноваційними?

Насамперед, я б відзначив новий завод, який спеціалізується на виробництві дентальних імплантатів і медвиробів, ABM Technology. Це сучасне, дуже інноваційне і високотехнологічне підприємство. Більш того, крім стоматологічних, найближчим часом ми розпочнемо випускати імплантати для остеосинтезу.

Ми використовуємо суперсучасні верстати SWISSTYPE, які забезпечують високоточну обробку деталей, з точністю до одного мікрона. Фактично, всі імплантати різної складності і призначення робляться з високоякісної марки титану.

На даний момент на заводі встановлено сім високопродуктивних верстатів, однак проектна потужність заводу передбачає встановлення до 30 верстатів SWISSTYPE. Ми розвиваємо цей напрямок, поступово збільшуючи обсяг виробництва. Ми продаємо свою продукцію і в Україні, але велика її частина йде на експорт.

Які інновації можете відзначити в агробізнесі?

У складі корпорації "Алеф" є компанія "Сади Дніпра". Її ми розвиваємо вже пʼять років. Наші сади йменують "маленькою Голландією під Дніпром". Зараз ми висадили майже 100 га нових садів шести високопродуктивних комерційних сортів яблук. Окрім того, побудували три черги найсучаснішого холодильного сховища в Україні і встановили високотехнологічну сортувальну лінію. Зазначу, що після закінчення будівництва це буде найбільше сховище країни такого типу — розраховане більш ніж на 19 тис. тонн.

60% продукції компанії йде на експорт приблизно в 20 країн світу, 40% — поставляється на вітчизняний ринок.

Здавалося б — які можуть бути інновації у вирощуванні яблук? Проте, наша мета — виростити якісне яблуко, яке може зберігатися без зміни своїх властивостей (!) практично рік! Для цього важлива певна технологія: підгодівлі, обрізки, захисту дерев, висадження, обробки, технологічного збору. Сортувальна лінія калібрує яблука за розміром, формою, кольором, наявністю дефектів. Далі йде зберігання в спеціальних камерах з регульованим газовим середовищем, в яких містяться фрукти. Коливання температури і вологості навіть в межах 0,5% — неприпустимо.

Ми маємо намір розвивати цей бізнес і збільшити площу садів до 300 га. У цьому році також будемо закладати 40 га груш двох сортів.

Як ще один приклад успішного та інноваційного бізнесу можу привести маслоекстракційний завод "Потоки". Він був збудований корпорацією і партнерами два з половиною роки тому. Цей МЕЗ використовує новітні технології і переробляє до 1,5 тисячі тонн насіння соняшнику на добу. Великим досягненням цього виробництва є інноваційна технологія отримання високопротеїнового соняшникового концентрату, яка була використана вперше як в Україні, так і в світі.

Стандартний соняшниковий шрот містить в собі приблизно 34-38% протеїну, і це відносно низький вміст. Тому шрот використовують в основному як корм для великої рогатої худоби, але вирощувати на ньому рибу чи птицю невигідно — занадто мала прибавка у вазі.

Технологія, яку ми використовуємо, дає можливість отримувати високопротеїновий соняшниковий концентрат, вміст протеїну в якому – близько 45-46%, як і в соєвому шроті. Але на відміну від сої, соняшник не містить ГМО.

Це абсолютно інноваційний, унікальний продукт. На даний момент ми отримали підтвердження якості в європейських інститутах, і досить успішно пропонуємо його на ринках України і на експорт. Для цього ми з самого початку мали будувати високотехнологічний ланцюжок на маслоекстракційному заводі, який значно відрізняється від системи на стандартних МЕЗах.

[ + – ] Станіслав Віленський

Ще один інноваційний напрямок корпорації — біоенергетика. Ми збудували найбільшу в Україні біоелектростанцію "Аякс" потужністю 16 мегават. Це найпотужніша ТЕС на біопаливі в Україні. Ми будували її під той обсяг лушпиння насіння, який виробляє наш МЕЗ, організувавши безвідходне виробництво повного циклу.

В умовах нового світу шанси на виживання має гнучкий, підкріплений інноваціями бізнес. Як з цим на підприємствах корпорації?

Досить інноваційним є бізнес в нерухомості. Поясню, чому.

Ми взагалі не розглядаємо проекти, які базуються просто на будівництві житла, офісної будівлі або торгового центру. Принцип нашої девелоперської компанії полягає в тому, що ми забудовуємо цілі райони, створюємо інфраструктурні рішення. Це можуть бути вулиці, площі, бульвари.

Завдяки тій інфраструктурі, яку ми створюємо, наша нерухомість має додану вартість.

Останнім часом компанія Alef Estate активізувала безліч будівельних проектів, зокрема, зведення амбітного МФК "Брами". З чим це повʼязано, чому саме зараз?

А чому б і ні? Якраз настав час реалізації. Я бачу стримане відновлення економіки після кризи, і це дуже важливий фактор, який дає якусь упевненість в правильності реалізації цього проекту зараз. Другий момент — протягом останнього року відбулося дуже істотне спрощення процесів реєстрації будівельних обʼєктів. І це дало нам можливість прискоритися в цьому напрямку.

Чи маєте амбіції виходити з будівництвом заводів на інші ринки?

В історії корпорації є успішні історії розвитку бізнесу поза Україною, але на даний момент ми це не розглядаємо. Це можна було б назвати патріотизмом, але я говорю абсолютно без пафосу — я народився в місті Дніпропетровську, все життя прожив тут, живу і буду жити. Дніпро — це моя батьківщина, і більшість наших проектів у сфері нерухомості і виробництві знаходяться саме тут, в Дніпропетровському регіоні.

Я хочу розвивати регіон, в якому живуть мої рідні і близькі, друзі, оточення. Мені приємно, що я можу це робити саме тут.

Можна будувати у будь-якому іншому місті — Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, але яке задоволення це принесе мені? Безумовно, фінансове задоволення, якщо проект буде успішним. Але на цьому все закінчиться. А проекти, які ми реалізуємо тут, приносять ще й моральне задоволення, тому що кожен день, проїжджаючи повз, ти дивишся і розумієш, що створюєш оточення, в якому проходить наше життя.

[ + – ] Станіслав Віленський

Яким Ви бачите рідне місто Дніпро через 10 років?

Є заяложена фраза часів одного з перших президентів країни: "Дніпропетровськ — це ще не перше місто, але вже і не друге". Зараз Дніпро є другим за величиною центром виробництва і фінансів після Києва, другим за кількістю заводів, які будуються або знаходяться в процесі реновації.

Я бачу розвиток Дніпра в райдужних тонах. Дуже хочу, щоб він став найбільшим виробничим, фінансовим і економічним хабом в Україні.

Монополярність — це не те, що ми хочемо бачити. Я б хотів, щоб центрами економічного розвитку були також Харків, Одеса, Львів, і серед них — мій рідний Дніпро. У цьому напрямку і працює корпорація "Алеф".