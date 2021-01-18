Участники ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения Марьинки

Газораспределительная станция в Марьинке вместе с газопроводом была выведена из строя еще в июле 2014 года.

На первом в 2021 году заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинке в Донецкой области.

Об этом сообщила в Facebook украинская делегация ТКГ.

"Сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности. Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренным во время Парижского саммита: разведение сил и средств, разминирование участков местности и т. д.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что положительным результатом видеоконференции стало достижение важной договоренности о возобновлении поставок газа в Марьинку, которое было достигнуто благодаря содействию главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ посла Яшара Халита Чевика.

Кроме того, российская сторона настаивает на "… совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня".

"Наша делегация предложила начать такое усовершенствование со следующих актуальных вопросов: недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11 января; содействие проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения", – говорится в сообщении.

Все эти вопросы будут уточнены во время общего заседания ТКГ 21 января.

Газораспределительная станция в Марьинке вместе с газопроводом была выведена из строя еще в июле 2014 года. С тех пор несколько раз сообщалось о повреждении газопровода из-за обстрелов оккупантов. А проведение работ по возобновлению газоснабжения Марьинки откладывалось из-за отсутствия гарантий безопасности для специалистов, сообщалось на сайте Донецкой ОГА.