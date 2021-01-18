Учасники ТКГ домовилися про відновлення газопостачання Мар'їнки

Газорозподільна станція в Мар'їнці разом з газопроводом була виведена з ладу ще в липні 2014 року.

На першому в 2021 році засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення газопостачання в Мар'їнці в Донецькій області.

Про це повідомила у Facebook українська делегація ТКГ.

"Сьогодні відбулося засідання підгрупи з безпеки. Основні зусилля української делегації спрямовані на збереження стійкого режиму припинення вогню і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, обумовленим під час Паризького саміту: розведення сил і засобів, розмінування ділянок місцевості тощо", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позитивним результатом відеоконференції стало досягнення важливої домовленості про відновлення постачання газу в Мар'їнці, яке було досягнуте завдяки сприянню голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки ТКГ посла Яшара Халіта Чевіка.

Крім того, російська сторона наполягає на "... вдосконаленні координаційного механізму попередження порушень режиму припинення вогню".

"Наша делегація запропонувала почати таке вдосконалення з наступних актуальних питань: недопущення порушень режиму припинення вогню, які призводять до загибелі і поранення українських військовослужбовців, зокрема, 11 січня; сприяння проведенню інфрастуктурних і ремонтних робіт на лінії розмежування", — йдеться в повідомленні.

Усі ці питання будуть уточнені під час спільного засідання ТКГ 21 січня.

Газорозподільна станція в Мар'їнці разом з газопроводом була виведена з ладу ще в липні 2014 року. З тих пір кілька разів повідомлялося про пошкодження газопроводу через обстріли окупантів. А проведення робіт з відновлення газопостачання Мар'їнки відкладалося через відсутність гарантій безпеки для фахівців, повідомлялося на сайті Донецької ОДА.