"Слуги народа" хотят приравнять сексизм к мелкому хулиганству и сажать за него на 15 суток

Согласно новому законопроекту, сексизм – это любые действия, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола.

Депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали два законопроекта, которые предлагают на законодательном уровне определить термин "сексизм" и устанавливают ответственность за его проявление.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Среди авторов законопроектов – глава Комитета социальной политики Галина Третьякова, а также известный своими высказываниями о "корабельной сосне" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Проект закона №4598 вводит само понятие сексизма.

Согласно законопроекту, сексизм – это любые действия, жест, визуальное проявление, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола, которые проявляются в общественной или частной сферах, в сети Интернет или вне ее.

Такие действия могут быть направлены на:

нарушение собственного достоинства или прав человека или группы людей;

причинение сексуального, психологического вреда или страдания лицу или группе лиц;

создание угрожающей, враждебной, унизительной или оскорбительной среды;

препятствование независимости или полноценному осуществлению прав человека со стороны лица или группы лиц;

поддержку и усиление гендерных стереотипов.

Депутаты также предусмотрели исключения – что не может считаться сексизмом:

специальная защита женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка;

обязательная срочная военная служба для мужчин, предусмотренная законом;

разница в пенсионном возрасте для женщин и мужчин, предусмотренная законом;

особые требования по охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья.

позитивные действия.

Что именно понимается под фразой "позитивные действия" – не поясняется.

Лицам, которые будут считать, что против них осуществили сексизм, будет дано право жаловаться в органы государственной власти, полицию или обращаться в суд.

Другой проект закона №4599 предлагает установления ответственности за сексизм.

В документе говорится, что сексизм будет приравнен к мелкому хулиганству.

Если законопроект будет принят, проявление сексизма повлечет за собой штрафы от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов (1700-3400 грн), или общественные работы от 30 до 40 часов или административный арест до 7 суток.

За повторное нарушение грозит штраф до 6800 грн, или общественные работы от 40 до 60 часов или административный арест до 15 суток.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал красоту украинских женщин одним из брендов страны, после чего главу государства сразу обвинили в сексизме.