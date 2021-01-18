"Слуги народу" хочуть прирівняти сексизм до дрібного хуліганства і саджати за нього на 15 діб

Згідно з новим законопроектом, сексизм — це будь-які дії, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірше через своєї стать.

Депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували два законопроекти, які пропонують на законодавчому рівні визначити термін "сексизм" і встановлюють відповідальність за його прояв.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Серед авторів законопроектів — голова Комітету соціальної політики Галина Третьякова, а також відомий своїми висловлюваннями про "корабельної сосни" голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Проект закону №4598 вводить саме поняття сексизму.

Згідно із законопроектом, сексизм — це будь-які дії, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірше через своєї стать, які проявляються в громадській або приватній сферах, в мережі Інтернет або поза нею.

Такі дії можуть бути спрямовані на:

порушення власної гідності або прав людини або групи людей;

заподіяння сексуальної, психологічної шкоди або страждання особі або групі осіб;

створення загрозливого, ворожого, принизливого чи образливого середовища;

перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;

підтримку і посилення гендерних стереотипів.

Депутати також передбачили виключення — що не може вважатися сексизмом:

спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини;

обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;

різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;

особливі вимоги з охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я;

позитивні дії.

Що саме розуміється під фразою "позитивні дії" — не пояснюється.

Особам, які вважатимуть, що проти них здійснили сексизм, буде дано право скаржитися в органи державної влади, поліцію або звертатися до суду.

Інший проект закону №4599 пропонує встановлення відповідальності за сексизм.

У документі говориться, що сексизм буде прирівняний до дрібного хуліганства.

Якщо законопроект буде прийнятий, прояв сексизму спричинить за собою штрафи від 10 до 20 неоподатковуваних податком мінімумів (1700-3400 грн), або громадські роботи від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт до 7 діб.

За повторне порушення загрожує штраф до 6800 грн, або громадські роботи від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав красу українських жінок одним з брендів країни, після чого главу держави відразу звинуватили в сексизмі.