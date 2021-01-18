МИД Украины намерен наказать "Яндекс" за работу в Крыму

Квалифицировать действия "Яндекса" должны украинские правоохранительные органы.

Украинские дипломаты работают над возможностью привлечь российскую компанию "Яндекс" к ответственности за работу в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос проекта "Крым.Реалии" издания "Радіо Свобода".

"Несмотря на тот факт, что деятельность компании "Яндекс" на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций Евросоюза в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что постоянно обсуждают с партнерами в институтах ЕС все случаи нарушения европейскими компаниями действующих санкций.

"Европейская комиссия как гарант соблюдения законодательства ЕС, частью которого является и решение Совета ЕС о применении санкций, тщательно проверяет каждый случай возможного их нарушения", – утверждают в МИД.

В ведомстве также отметили, что квалифицировать действия "Яндекса" должны украинские правоохранительные органы.

В МИД добавили, что деятельность российской компании на территории Украины запрещена в соответствии с санкционными ограничениями, которые ввел Киев.

Ранее стало известно, что российская компания "Яндекс" набирает штат в Крыму – объявления об этом опубликованы на официальном сайте компании. Ранее о том, что в Севастополе можно заказать карту Mastercard World от "Яндекс.Деньги", сообщали в BBC. Для этого оказалось достаточным в адресе приписать Севастополь к Краснодарскому краю РФ.

Отметим, в 2017 году компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы в Украине в связи с введением Киевом санкций.