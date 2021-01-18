МЗС України має намір покарати "Яндекс" за роботу в Криму

Раніше стало відомо, що російська компанія набирає штат співробітників в Криму.

Українські дипломати працюють над можливістю залучити російську компанію "Яндекс" до відповідальності за роботу в окупованому Криму.

Про це йдеться у відповіді МЗС України на запит проекту "Крим.Реаліі" видання "Радіо Свобода".

"Не зважаючи на той факт, що діяльність компанії" Яндекс "на території тимчасово окупованого Росією Криму поки не підпадає під дію санкцій Євросоюзу стосовно Криму, ми продовжуємо у співпраці з європейськими партнерами шукати можливості для залучення компанії до відповідальності за таку діяльність", — йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що постійно обговорюють з партнерами в інститутах ЄС всі випадки порушення європейськими компаніями діючих санкцій.

"Європейська комісія як гарант дотримання законодавства ЄС, частиною якого є і рішення Ради ЄС про застосування санкцій, ретельно перевіряє кожен випадок можливого їх порушення", — стверджують в МЗС.

У відомстві також зазначили, що кваліфікувати дії "Яндексу" повинні українські правоохоронні органи.

У МЗС додали, що діяльність російської компанії на території України заборонена відповідно до списку санкцій обмеженнями, які ввів Київ.

Раніше стало відомо, що російська компанія "Яндекс" набирає штат в Криму — оголошення про це опубліковане на офіційному сайті компанії. Раніше про те, що в Севастополі можна замовити карту Mastercard World від "Яндекс.Деньги", повідомляли в BBC. Для цього виявилося достатнім в адресі приписати Севастополь до Краснодарського краю РФ.

Відзначимо, у 2017 році компанія "Яндекс" вирішила закрити свої офіси в Україні у зв'язку з введенням Києвом санкцій.