В вагонах пригородных поездов установят камеры видеонаблюдения

Благодаря ним машинист сможет контролировать ситуацию в вагонах, а при необходимости нажать "красную кнопку" для вызова полицейских.

В вагонах пригородных поездов для повышения безопасности планируют установить камеры видеонаблюдения.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава акционерного общества "Укрзализныця" Владимир Жмак.

По словам Жмака, компания уже начала модернизацию вагонов электропоездов. В поездах устанавливают камеры, чтобы машинист мог контролировать ситуацию в вагонах.

Кроме того, в кабине машиниста установят "красную кнопку", с помощью которой он сможет вызывать полицейских на следующую по маршруту движения станцию, чтобы реагировать на неадекватное поведение пассажиров.

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По словам Жмака, компания работает над тем, чтобы вернуть пассажиров с автотранспорта в поезда, которые сделают комфортными.

Напомним, ночью 31 июля в поезде №84 сообщением "Киев-Мариуполь" неизвестный мужчина ворвался в купе к женщине, которая ехала вместе со своим несовершеннолетним сыном, напал на нее и пытался изнасиловать. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом.

После этого в "Укрзализныце" заявили о необходимости вернуть в поезда правоохранителей. А с 25 августа "Укрзализныця" начала пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами собственных работников военизированной охраны.