У вагонах приміських поїздів встановлять камери відеоспостереження
У кабіні машиніста буде "червона кнопка", за допомогою якої він зможе викликати поліцейських.
У вагонах приміських поїздів для підвищення безпеки планують встановити камери відеоспостереження.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава акціонерного товариства "Укрзалізниця" Володимир Жмак.
За словами Жмака, компанія вже почала модернізацію вагонів електропоїздів. У поїздах встановлюють камери, щоб машиніст міг контролювати ситуацію у вагонах.
Крім того, у кабіні машиніста встановлять "червону кнопку", за допомогою якої він зможе викликати поліцейських на наступну за маршрутом руху станцію, щоб реагувати на неадекватну поведінку пасажирів.
За словами Жмака, компанія працює над тим, щоб повернути пасажирів з автотранспорту в поїзда, які зроблять комфортними.
Нагадаємо, вночі 31 липня в поїзді №84 сполученням "Київ-Маріуполь" невідомий чоловік увірвався в купе до жінки, яка їхала разом зі своїм неповнолітнім сином, напав на неї і намагався зґвалтувати. Через добу жінка опублікувала своє Селфі з розбитим обличчям.
Після цього в "Укрзалізниці" заявили про необхідність повернути в поїзда правоохоронців. А з 25 серпня "Укрзалізниця" розпочала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами власних працівників воєнізованої охорони.