У вагонах приміських поїздів встановлять камери відеоспостереження

У кабіні машиніста буде "червона кнопка", за допомогою якої він зможе викликати поліцейських.

У вагонах приміських поїздів для підвищення безпеки планують встановити камери відеоспостереження.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" глава акціонерного товариства "Укрзалізниця" Володимир Жмак.

За словами Жмака, компанія вже почала модернізацію вагонів електропоїздів. У поїздах встановлюють камери, щоб машиніст міг контролювати ситуацію у вагонах.

Крім того, у кабіні машиніста встановлять "червону кнопку", за допомогою якої він зможе викликати поліцейських на наступну за маршрутом руху станцію, щоб реагувати на неадекватну поведінку пасажирів.

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За словами Жмака, компанія працює над тим, щоб повернути пасажирів з автотранспорту в поїзда, які зроблять комфортними.

Нагадаємо, вночі 31 липня в поїзді №84 сполученням "Київ-Маріуполь" невідомий чоловік увірвався в купе до жінки, яка їхала разом зі своїм неповнолітнім сином, напав на неї і намагався зґвалтувати. Через добу жінка опублікувала своє Селфі з розбитим обличчям.

Після цього в "Укрзалізниці" заявили про необхідність повернути в поїзда правоохоронців. А з 25 серпня "Укрзалізниця" розпочала пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами власних працівників воєнізованої охорони.